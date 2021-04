Joško Klisović: Obračunat ću se s korupcijom zbog koje 20 posto gradskog proračuna ode u privatne džepove

SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović u intervjuu Hini izrazio je uvjerenje da ulazi u drugi krug i da će u konačnici postati gradonačelnik glavnog grada, obećavši da će eliminirati političku korupciju iz gradskih struktura.

U odnosu na glavnog konkurenta na lijevoj strani političkog spektra Tomislava Tomaševića, kojeg favoriziraju ankete, procjenjuje da je na njegovoj strani iskustvo u javnom, realnom i civilnom sektoru i da će to birači prepoznati i vrednovati.

Klisović ne obećava populistički smanjenje najvećeg prireza u državi od 18 posto, ali najavljuje iskorjenjivanje političke korupcije u Zagrebu i obnovu, razvoj i modernizaciju metropole.

Zašto bi zbog 'mirnog čovjeka Zagreba' građani glavnog grada trebali izaći na izbore?

Zato što 'mirni čovjek Zagreba' donosi promjene u Grad koji je u dubokoj krizi. Zato što će te promjene provesti kroz evolutivni reformski proces uz stabilnost i predvidljivost. Zato što će reformirati grad na način koji neće dovesti do kaosa kojeg se građani užasavaju. Zato što 'mirni čovjek Zagreba' ima ideju i viziju budućnosti grada koju dijele i njegovi građani. 'Mirni čovjek Zagreba' nema čarobni štapić, ali ima čeličnu volju da zajedno s građanima pretvori Zagreb u ljepše mjesto za život, u grad zadovoljnih ljudi u kojem se kvalitetno živi. 'Mirni čovjek Zagreba' ima iskustvo rada i upravljanja u državnim, privatnom, nevladinom i akademskom sektoru, iskustvo na oblikovanju i provođenju javnih politika i sve će svoje stečeno iskustvo i znanje upotrijebiti da učini Zagreb modernom europskom metropolom. Učinit će maksimalan napor da potakne i angažira ljudski potencijal našeg grada da zajedno s njime dade doprinos promjenama koje priželjkujemo. Čovjek je koji okuplja i otvara prostor svim građanima koji se žele uključiti u promjene i neće biti sputan nikakvim stranačkim interesima ili stegama. Bit će gradonačelnik svih građana. Kao svoje zamjenike izabrao je nestranačke ljude koji su profilirani na području financija i borbi protiv korupcije i klijentelizma – rak ranama našeg Grada.

To bi vjerojatno mogli reći svi kandidati. Što vi to nudite, a ostali kandidati ne, što oni to ne znaju ili ne mogu, za razliku od vas?

Što nudim i obećam, to i izvršim. Cijela povijest mog profesionalnog života je takva. Moja dodana vrijednost je vjerodostojnost i iskustvo, pouzdanost i iskrenost. Uvijek sam tražio da me ocijene korisnici mojih usluga, a ne samo šefovi. Jedini sam državni dužnosnik koji je, dok sam vodio gospodarsku diplomaciju, tražio da me ocijene poduzetnici i dobio visoke ocjene za svoj rad i rezultate. Ja donosim potpuno drugačiji način upravljanja javnim poslovima gdje građane i poduzetnike vidim kao partnere i subjekte u oblikovanju politika, a ne kao pasivne objekte.

Milan Bandić je, sudeći prema optužnicama, iza sebe ostavio razgranatu klijentelističko-koruptivnu mrežu. S obzirom na vašu najavu da ćete reformirati gradsku upravu i Holding trebaju li zaposlenici gradske uprave, ustanova, institucija strahovati od čistki ako vi postanete gradonačelnik?

Rad gradske uprave i Holdinga će se optimalizirati, radni procesi će se modernizirati i dodatno digitalizirati, što će osigurati veću učinkovitost. U tom smislu napravit ćemo i preustroj kako bi se poslovi maksimalno uskladili s potrebama građana, kojima želim isporučiti kvalitetnije i jeftinije usluge od onih koje danas dobijaju. Znam da veliki broj zaposlenih kvalitetno radi svoj posao i tu nema nikakve dileme. Jednako tako, znamo da je dio radnih mjesta u gradu izmišljen kako bi se mogle plaćati političke usluge ili vraćati dugovi. To nazivamo političkom korupcijom i nju ću eliminirati iz gradskih struktura. Preustroj ću raditi u konzultaciji sa zaposlenicima, koji najbolje znaju kako tko radi i što tko radi.

Ako postanete gradonačelnik Zagreba, nećete mijenjati najveći prirez u državi od 18 posto?

Rupa u gradskoj blagajni je ogromna. Poznati minus je 1,3 miljardi kuna, tu su još neplaćena dospjela potraživanja, a na naplatu dolaze i nova. Neformalne su procjene da se rupa u gradskom proračunu penje i do 10 milijardi kuna. Zato će mi prvi zadatak biti konsolidiranje gradskih financija. Obračunat ću se s korupcijom zbog koje oko 20 posto gradskog proračuna ilegalno ode u privatne džepove. Bolje ćemo upravljati gradskom imovinom kako bismo napunili blagajnu, smanjit ćemo troškove i koristiti europske fondove, ako treba dignut ćemo i razvojne kredite.

Obnova dijelova grada porušenih u potresu i revitalizacija onih koji nisu porušeni, ali su zapušteni zahtijeva veliki novac. Izgradnja i obnova komunalne infrastrukture, rješavanje otpada na ekološki prihvatljiv način i razvoj ljudskih potencijala grada, unaprjeđivanje kvalitete života tražit će i velika ulaganja. U takvim uvjetima teško je u prvim godinama mandata govoriti o smanjenju prireza, jednostavno to nije realno. Ali to pitanje će biti stalno na dnevnom redu i čim to prilike dozvole, smanjit ću ga.

Kada već spominjete otpad, biste dali na reviziju sporne ugovore s C.I.O.S.-om kontroverznog poduzetnika Petra Pripuza koji je u aferi Agram? Hoćete li ga izbaciti iz posla zbrinjavanja otpada?

Grad mora osigurati da se otpad odvozi i zbrinjava po ekološkim standardima, i to ćemo osigurati. Naravno da će biti napravljena revizija ukupnog poslovanja Holdinga. Svi zakoniti ugovori bit će nastavljeni, a oni koji to nisu bit će promijenjeni ili raskinuti.

Obnova Zagreba od potresa tek predstoji i neki već upozoravaju na moguću opasnost od 'obnoviteljskog' profiterstva. Kako biste ga kao gradonačelnik spriječili?

Prije svega tražit ću da se napravi katalog prosječnih tržišnih cijena radova i materijala u obnovi. Bit će to smjernice građanima za ugovaranje cijene radova jer ih se danas zloupotrebljava stanje u kojem su se zatekli pa ih se guli do kože. S obzirom da su po Zakonu Vlada i njezino Ministarstvo graditeljstva odgovorni za dinamiku obnove, tražit ću da se napravi plan cjelovite obnove s rokovima izvršenja kako bismo i ja i građani znali što i kada se radi. Grad će za objekte u svojem vlasništvu to napraviti pod mojim nadzorom. Predvidljivost obnove bitno će otežati 'obnoviteljsko' profiterstvo.

Uvjereni ste da ćete ući u drugi krug. S kim?

Mislim da će to biti Tomislav Tomašević iz platforme Možemo i to je dobra vijest za Zagrepčane. Nakon izbora vidim ga kao partnera. Prednost koju ima u anketama tijekom kampanje će se smanjivati, a u drugom krugu birači će si, prije odluke kome dati glas, postavljati nova, ozbiljnija pitanja, kao npr. – treba li Grad ipak dati u ruke osobi koja iza sebe ima cijeli niz relevantnih iskustava u raznim sektorima i koja nudi promjenu na bolje, uz stabilnost i predvidljivost. U drugom krugu vjerujem da će građani zaključiti da sam upravo ja taj čovjek koji im budi nadu da će dobiti promjene koji sami žele na način kako to žele.

Na spektru birača koje vi 'lovite', lijevo-liberalnom, najavljeno je puno kandidata i može vam se dogoditi da otpadnete za pola postotka?

To je realan rizik, ali vjerujem da se to neće dogoditi i da će ljudi shvatiti da dajući glas za mene daju glas za promjenu kakvu žele. Jasno je da će svatko 'gricnuti' malo glasova i vidjet ćemo kako će to u konačnici ispasti. Očekujem da se dio protestnih glasova SDP-a koji je otišao Tomaševiću i platformi Možemo vrati u SDP jer upravo ono što su ti ljudi svojim protestom željeli poručiti SDP-u, SDP na čelu s Peđom Grbinom je shvatio te je stoga i pokrenuta reforma zagrebačke organizacije. Zato očekujem da nam daju potporu da tu reformu izvedemo do kraja jer su ovi lokalni izbori u Zagrebu prvi test jesmo li na pravom putu.

Tomašević je već godinama 'terenac', na zagrebačkim ulicama, vi tek nešto više od mjesec dana. Kako ga namjeravate nadmašiti?

Rođen sam u Zagrebu i živim s njegovim problemima kao i svi drugi građani. Osim toga, u svom timu imam ljude koji već godinama obilaze grad i upozoravaju na sve one loše stvari i prakse koje su obilježile Bandićevu upravu, poput mog zamjenika Renata Peteka. On je čak dobio i nekoliko kaznenih prijava jer je ukazivao na određene nezakonitosti i nepravilnosti.

Zagrebački SDP je raspušten, u rasulu je. Pribojavate li se svojevrsnog bojkota u kampanji i na dan izbora jer ste de facto oktroirani kandidat, a i zamjenici su vam nestranački?

Ideja za moju kandidaturu je potekla od članstva i kanalizirana je prema vodstvu stranke. Ja sam prepoznat kao čovjek koji okuplja i koji nikada nije bio u klanovima. Kada sam vidio da je predsjednik Grbin odlučan u reformi stranke i da je poduzeo ključan potez – raspuštanje tijela gradske organizacije – tada sam i sam shvatio da želim biti dio promjena gradskog SDP-a i ponuditi se kao lice novog SDP-a na izborima za zagrebačkog gradonačelnika. U zagrebačkoj organizaciji ima još jako puno kvalitetnih i konstruktivnih ljudi koji žele graditi modernu europsku političku organizaciju. Stare prakse koje su nas odvele na put poraza ostavljamo iza nas i vjerujem da će građani prepoznati tu novu, zdravu vibru koja je krenula u SDP-u.

Ako ne uđete u drugi krug, to će biti neuspjeh vaš, Grbinov i SDP-ov? Treba li u tom slučaju netko i kakve konzekvence snositi?

Novi SDP obilježava preuzimanje, a ne bijeg od odgovornosti. Praksa je hrvatskih stranaka da svaki rezultat uljepšavaju i prikazuju kao uspjeh. No, to je obmanjivanje koje mi nećemo prakticirati. Ako rezultat bude loš, ja se neću kandidirati za predsjednika zagrebačke organizacije nego ću to prepustiti nekom drugom. A predsjednik stranke ne ovisi o zagrebačkim izborima jer su izbori u cijeloj zemlji. Možemo polučiti dobre rezultate u drugim dijelovima zemlje tako da će njegova priča biti puno nijansiranija nego moja.