Jedna od najdugovječnijih humanitarnih akcija u Hrvatskoj ide dalje, otvoren natječaj 'Korak u život'

Jedna od najdugovječnijih humanitarnih akcija u Hrvatskoj - “Korak u život” i ove godine je raspisala natječaj za dodjelu stipendija Korak u život, jedna od najdugovječnijih humanitarnih akcija u Hrvatskoj, i ove godine pruža priliku za nastavak školovanja mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U sklopu ove inicijative Rotary klub Zagreb Kaptol otvorio je natječaj za dodjelu stipendija novoj generaciji studenata za tekuću akademsku. Vrijednost jedne stipendije za cijelo razdoblje studija iznosi 24.000 eura, odnosno 400 eura mjesečno tijekom pet godina. Do sada je kroz akciju osigurano gotovo 300 stipendija, zahvaljujući kojima već 17 godina mladi ljudi imaju priliku nastaviti svoj akademski put i stvoriti temelje za samostalan život.

„Korak u život za nas je više od humanitarne akcije, to je ulaganje u budućnost i iznimno smo ponosni na sve naše stipendiste. Svako dijete zaslužuje priliku za obrazovanje, bez obzira na životne okolnosti u kojima se našlo, a ova akcija pruža im snažan vjetar u leđa i omogućuje im da u budućnosti rade posao koji vole“, izjavio je Igor Jukić, predsjednik Rotary kluba Zagreb Kaptol. U Hrvatskoj svake godine srednju školu završi više od 200 mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ali mnogi od njih nemaju financijske mogućnosti za nastavak obrazovanja. Upravo zato 'Korak u život' od 2008. godine pruža podršku onima kojima je najpotrebnija.

Akciju podržava niz donatora i partnera, među kojima su Zaklada hrvatske nogometne reprezentacije Vatreno srce, te ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske – LADO koji u suradnji s Rotary klubom Zagreb Kaptol posljednje dvije godine održao humanitarni koncert "Ladov korak za Korak u život”. Natječaj je otvoren do 7. studenoga, a svi potrebni dokumenti dostupni su na službenoj stranici Rotary kluba Zagreb Kaptol.