Jedan od najprometnijih nadvožnjaka u Zagrebu mora u sanaciju: 'Vidljiva odlamanja betona, raspucan je asfalt, hidroizolacija ne valja...'

Jedan od najprometnijih nadvožnjaka u Zagrebu mora ići u hitnu sanaciju, odnosno izvanredno održavanje. Riječ je o nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste, objektu koji je 1978. godine izgrađen u samo tri mjeseca. Natječaj za odabir izvođača radova nedavno je završen, a posao procijenjen na 2,1 milijuna eura s PDV-om obavljat će tvrtka Sitolor iz Zagreba. Oni su to pristali obaviti, pak, za 2,01 milijun eura bez PDV-a.

Međutim, kako je danas rekao gradonačelnik Tomašević, radovi neće krenuti ove godine, već sljedeće, a prema ugovoru koji je potpisan početkom ožujka, oni bi trebali biti dovršeni u roku od pet mjeseci od dana uvođenja u posao. A kakav će se posao obavljati? Kako piše u projektnoj dokumentaciji, radi se velika obnova na nadvožnjaku kojim dnevno prolazi između 60 i 90 tisuća vozila. Zasigurno će to utjecati na promet na zapadu metropole, no ni u jednom trenutku neće doći do potpune obustave. Radovi će se, po primjeru Jadranskog mosta, obavljati u fazama, tako da će se prvo raditi na jednom traku nadvožnjaka dok će drugi biti slobodan, a onda će se smjerovi promijeniti. Detalji će se, naravno, razraditi u posebnom elaboratu regulacije prometa.

Iako su se 2017. godine mijenjale prijelazne naprave na nadvožnjaku, a 2019. godine stavljao se i novi sloj asfalta, izgleda da je to bilo samo "premazivanje" površine jednog objekta u lošem stanju, te je sad potrebna njegova sveobuhvatna sanacija. Projekt uključuje radove na kolniku, revizijskim stazama, razdjelnom pojasu, opremi nadvožnjaka te gornjoj strani rasponske konstrukcije. Uklonit će se pješačke zaštitne ograde, a predviđa se i nova zamjena prijelaznih naprava koje su, unatoč tome što su postavljene 2017. godine, u lošem stanju.

Foto: Grad Zagreb

Foto: Grad Zagreb

" U sklopu sanacije zadržava se postojeća širina nadvožnjaka od 2365,0 cm, s oba obnovljena kolnika jednake širine kao i prije 845,0 cm te obnovljenim razdjelnim pojasom i revizijskim stazama zajedno s ogradama. S obzirom na degradirano stanje betonskih pješačkih zaštitnih ograda gdje postoje ljuštenja i odlamanja betona, nedostatak zaštitnog betonskog sloja i vidljiva korodirana armatura na većini elemenata, predviđa se njihovo uklanjanje u potpunosti", stoji u projektnom zadatku.

Uklonit će se i asfalt nanesen 2019. godine te će se nakon radova staviti novi, nakon čega će se maknuti i popucali i otpali beton. "Obzirom na vlaženja i izluživanja u podgledu, što ukazuje na na loše stanje hidroizolacije i degradacije gornje strane rasponske konstrukcije, predviđa se hidrodemoliranje na cijeloj gornjoj površini rasponske ploče i konzolama", još je jedan detalj koji pokazuje u kakvom je lošem stanju nadvožnjak.

Raditi treba i na nosačima nadvožnjaka, na kojima je viđeno oštećenje betona, a radove je potrebno izvesti posebno pažljivo kako se ne bi oštetili kabeli i svjetla koji služe za osvjetljenje nogostupa i kolnika Selske ceste. "Na glavnim uzdužnim nosačima vidljiv lokalno premali zaštitni sloj betona. Vidljivi i tragovi vlaženja i izluživanja betona rubnih nosača s tragovima korozije armature. Na ostalim nosačima lokalno vidljiv premali zaštitni sloj i tragovi vlaženja betona nosača s tragovima korozije armature što ukazuje na lokalno nefunkcionalan hidroizolacijski sloj kolničke konstrukcije. Također, uočeno je i lokalno odlamanje zaštitnog sloja betona, poprečne i uzdužne pukotine u betonu nosača", piše u dokumentaciji za projekt.

Foto: Grad Zagreb

"Na asfaltnom zastoru oba kolnika prisutno je trošenje, kolotraženja te lokalno pukotine, posebno oko prijelaznih naprava. Na obje betonske revizijske staze postoje lokalna odlamanja, ljuštenja i promjene boje betona te otvorene reške i rast vegetacije između ruba staze i rubnjaka. Na betonskoj površini razdjelnog pojasa vidljive su poprečne i uzdužne pukotine, lokalna odlamanja betona te otvorene radne reške uz rubnjake iz kojih raste vegetacija.

Na betonskim pješačkim ogradama postoji na većini elemenata ljuštenje i odlamanje betona, nedostatak zaštitnog sloja betona i vidljiva korodirana armature. Na čeličnim odbojnim ogradama postoji gubitak AKZ-a i pojava korozija, osobito na sidrenim

pločama i odstojnicima te lokalna deformacija plašta i stupića na južnoj strani nadvožnjaka. Na kamenim rubnjacima postoji drobljenje, raspucavanje i lokalno vertikalni i horizontalni pomaci, dok je dio rubnjaka je zamijenjen betonskim rubnjacima. Iz odvodnih otvora rubnjaka uz razdjelni pojas vidljiv je lokalni rast vegetacije te kao što je napomenuto rast vegetacije uz revizijske staze i razdjelni pojas. Na rubnim dijelovima konzola postoje odlamanja i ljuštenja betona, lokalno vidljiva korodirana armatura, tragovi vlaženja i izluživanja", samo neki su od detalja koji opisuju pravo stanje nadvožnjaka.