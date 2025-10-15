Naši Portali
'ČAROBNIJE OD ZAMISLI'

Jaska slavila Arsena: Četvrto 'Pjesničko dvorište' Matice hrvatske posvećeno velikom umjetniku

Arsen se "Pjesničkim dvorištem" vratio u Jastrebarsko
Foto: Matija Grgas – Mat Photography
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
15.10.2025.
u 16:00

Arsen Dedić snimio je više od 40 albuma, kompilacija i box setova, skladao glazbu za više od 100 igranih, dokumentarnih i televizijskih filmova, napisao glazbu i songove za više od 130 kazališnih predstava i objavio više od 20 vrijednih knjiga

Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom organizirao je proteklog tjedna četvrtu godinu zaredom poetsko-glazbeni program "U pjesničkim dvorištima". Nakon Drage Britvića, Dragutina Domjanića i Jakše Fiamenga ovogodišnji program bio je posvećen legendarnom hrvatskom pjesniku i skladatelju Arsenu Dediću. Sva četiri programa održala su se u centru Jastrebarskog, u dvorištu legendarnog restorana "K Lojzeku". Jaskanski Matičari i njihovi gosti uspjeli su ovim programom prikazati različite aspekte, sveobuhvatnost i raskoš velikog opusa najznačajnijeg hrvatskog kantautora čije su mnoge pjesme postale narodna svojina, prožete podjednako mirisima njegovog rodnog juga i njegovog voljenog sjevera.

U "prelijepom" programu koji su posjetitelji opisali kao "čarobniji nego što su mogli zamišljati", Arsena kao skladatelja i pjesnika predstavili su vjerni Arsenov sljedbenik, pjevač i dramski umjetnik Ivan Colarić, mlada pjevačica i ljubimica jaskanske publike Ljubica Nikolić te maestro Josip Cvitanović, akademski glazbenik, pijanist, skladatelj i aranžer, s kojim je Arsen često i rado surađivao. Dvije Arsenove pjesme izvelo je i jaskansko Gradsko pjevačko društvo "Javor" pod ravnanjem maestra Nenada Krljana.

Arsena kao pjesnika predstavili su izvođenjem njegove poezije dramski umjetnik Robert Kurbaša te glumice i glumci Kazališta Škrabe Ornela Rodić, Maja Žalac i Filip Grgas te Jana Valečić, Dorian Rodić i Mark Krcivoj Na početku programa prisutne je pozdravila predsjednica jaskanskog ogranka Matice hrvatske Klementina Škrabe, scenografiju su osmislile Valentina Pinturić Hrković i Dijana Šamec Jurmanović iz Cvjetnog ateliera Dijana, rasvjetu je složio Krešimir Batušić, a majstor tona bio je Krešimir Karas. Za fotografije i snimke zaslužan je Matija Grgas, a tehničku podršku pružili su Leon Narančić, Fran Hrvoj, Ivan Zoretić i Mihael Cvitanović. Organizatori posebno zahvaljuju na pomoći i suradnji domaćinu restorana "K Lojzeku" Mariju Kovačiću i njegovoj ekipi.

U ovogodišnjem "Pjesničkom dvorištu" bilo je najviše gledatelja do sada (doneseno je dodatnih 60-ak stolaca), a posebni uzvanici bili su potpredsjednik Matice hrvatske Božidar Petrač, akademik i nekadašnji predsjednik Matice hrvatske Stjepan Damjanović te ravnatelj Centra za kulturu Jastrebarsko Fran Grancarić. Cilj "Pjesničkih dvorišta" je s poezijom hrvatskih pjesnika upoznati publiku izvan dvorana i kazališta, na otvorenom, u dvorištima u kojima su pjesnici nekoć boravili i stvarali. Mnoge pjesme ovogodišnjeg programa, Arsenove evergreene, zapjevala je i publika, a cijela večer bila je prožeta optimizmom, humorom, ljubavlju, ali i nostalgijom i sjetom jer sve se to može naći i u Arsenovim pjesmama.

Cijelo "pjesničko dvorište" – svi koji su se našli u toploj atmosferi drevnog jaskanskog dvorišta, iza kuće u kojoj su nekoć živjeli velikani Ante i David Starčević – na kraju nisu krili oduševljenje Arsenovom lirikom i glazbom, ali i vrhunskim izvedbama svih izvođača koje su kod nekih gledatelja izazvale i suze. Za scenarij i izbor pjesama četvrtog programa "U pjesničkim dvorištima" zaslužan je "dobri duh" jaskanske Matice i voditelj Kazališta Škrabe od 1968. do danas Nino Škrabe, veliki Arsenov prijatelj i dugogodišnji suradnik, čijoj se Jaski Arsen često vraćao i rado je posjećivao u društvu supruge Gabi i sina Matije.

U scenariju za program Nino Škrabe je između ostalog napisao: "Arsen, nenadmašni komunikator, neprestano je svjedočio svoju snažnu osobnost i stvaralačku cjelovitost. Balansirao je poput vrhunskog majstora na trapezu, i nostalgični lirik i ironični satirik, poput Don Quijotea istodobno romantični sanjar i ustrajni borac protiv zlih čarobnjaka, vještica, ministarstava straha i vjetrenjača, s glavom često u oblacima, s nogama uvijek na zemlji. Okitio se mnogim domaćim i međunarodnim nagradama te brojnim pobjedama na festivalima. Arsen je jednako kod kuće bio i u svojem Šibeniku i u svojem Zagrebu. On je poput legendarnog nogometaša Bernarda Vukasa bio istinski čovjek most ("larger than life" – "veći od života"), koji je desetljećima spajao hrvatski sjever i jug, sa stopalima u Ilici, a s "očima boje mora" na Šubićevcu. Dalmatinskim klapama poklonio je niz antologijskih, zimzelenih "pisama", ali je nakon Dubrovčanina Vlaha Paljetka bez sumnje i najznačajniji skladatelj "popevki" (obično u suradnji s, nakon Domjanića, najvećim kajkavskim pjesnikom Dragom Britvićem ili s Jurom Stubičancem). Arsen se jednako dobro snalazio u svim žanrovima, od vedrih pjesama za djecu do bolnih ratnih zapisa i vjerske šansone "Marija majka", koja ga je stajala i višemjesečnog političkog izgona s državnih medija. Skladao je uspješnice za mnoge zvijezde domaće glazbene scene i presudno utjecao na njihovu karijeru. Većina njegovih pjesama odoljela je zaboravu vremena i pretvorila se u vječne evergreene."

Arsen Dedić snimio je više od 40 albuma, kompilacija i box setova, skladao glazbu za više od 100 igranih, dokumentarnih i televizijskih filmova, napisao glazbu i songove za više od 130 kazališnih predstava i objavio više od 20 vrijednih knjiga. Program "U pjesničkim dvorištima" održan je u suradnji s Kazalištem Škrabe te uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Zagrebačke županije, tvrtke "Sofascore" Zlatka Hrkaća i Grada Jastrebarskog.
