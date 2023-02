Jaka buka i zvuk eksplozije uznemirio Zagrepčane: Ne radi se o potresu

Oko 12 sati i 40 minuta u Zagrebu i okolici začuo se jak prasak i glasan zvuk praćen slabijim podrhtavanjem. Dogodilo se to manje od dva sata od priličnog jakog potresa koji je jutros zabilježen na otoku Krku, a osjetio se u cijeloj Hrvatskoj.

"Isuse jel' opet potres?!", "Što je sad grunulo?" samo su neki od komentara koji su se počeli širiti. No, razloga za zabrinutost nema. Podrhtavanje niti drugi neuobičajen događaj nisu zabilježeni, već je riječ o ranije najavljenim aktivnostima MORH-a.

Zbog redovitih letačkih aktivnosti u sklopu planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, u četvrtak između 10 i 16 sati može se očekivati probijanje zvučnog zida i kratkotrajna pojačana buka, izvijestilo je Ministarstvo obrane te su građane pozvali na strpljenje i razumijevanje. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koja reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Planiran je probni let tijekom kojeg se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije na visini od 10.000 do 14.000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.