Ispitali smo koje tramvajske linije najčešće kasne, a sad će i polasci biti rjeđi

Na displeju stajališta kod dvorane Vatroslava Lisinskog piše da bi tramvaj trebao stići za jednu minutu, ali pogledom koji se pruža duž cijele prometnice očigledno je da vozila nema nigdje na vidiku. Reakcija ljudi sasvim je očekivana: nestrpljivo pogledavanje najprije na sat, pa niz Vukovarsku, ne bi li možda uočili tramvaj, redovito mrmljanje u bradu na račun ZET-a.

– Da tramvaj dođe na vrijeme, mislim da bih isti dan dobio na lotu. I onda još traže da kupimo kartu – čuje se komentar frustriranog putnika dok čekamo peticu u smjeru autobusnog kolodvora koja nikako da se pojavi. Pet minuta kasnije od tramvaja još ni t. A onda se na displeju mijenja obavijest pa piše da linija broj 5 stiže tek za sedam minuta.

Nema smisla ni gledati displej

I to, dakako, upozoravaju putnici, nije izoliran slučaj, s peticom je stalno neki problem. Nerijetko se zna dogoditi da je nema više od 20 minuta, a navečer i do pola sata. Riječ je o liniji koja povezuje Prečko i Dubravu te ima jednu od najdužih trasa u Zagrebu. Njome najčešće prometuju stariji modeli, premda se tu i tamo može vidjeti niskopodni tramvaj, a putovanje od prve do posljednje stanice na trasi traje više od sat vremena. I ona je, kažu Zagrepčani, linija na koju se uvijek najdulje čeka.

– Iako je problem općenito s linijama koje idu sa Savske ceste Vukovarskom. Petica je tu najgora, kao da vozi svaki drugi dan. Što je šteta jer je jedina linija koja ide Vukovarskom prema Dubravi – kaže Kata Majstorović. Sreli smo je na Trgu bana Jelačića, jednom od stajališta linije 13, koja također prometuje Vukovarskom, a među onima je koja ima najrjeđe polaske.

– Još je nema. Niti piše kad bi trebala doći – negoduje Kata Majstorović.

Problematične su, kažu putnici, i druge linije koje idu Savskom cestom pa tako preskakati znaju i tramvaji 14 i 17 koje stanovnici Novog Zagreba i okolice Horvaćanske ceste na zapadu grada također znaju čekati i više od 20 minuta. Prigovora ima i na liniju 6, koja s Črnomerca ide prema Sopotu, a premda trasom prometuje i niskopodni tramvaj, putnici se većinu vremena voze u starom i truskavom “čehu”.

– To je linija kojom se najviše koristim i često zna kasniti. Uopće ne ide kako bi trebala pa se više i ne trudim gledati na pano. Možda bi pomoglo da nabave još koji niskopodni tramvaj – kaže Bruno Đurasek.

Na kašnjenje i neredovitost tramvajskih linija, odgovaraju nam iz ZET-a, najviše utječe to što gotovo sve linije barem na određenim dijelovima trase prugu dijele i s cestovnim prometom pa se veće prometne gužve odražavaju i na njihov raspored vožnje. Najproblematičnije su pritom, kažu, linije 4, 5, 11 i 12 koje Maksimirskom, Vlaškom, Draškovićevom i Vukovarskom prometuju iz Dupca i Dubrave.

U sat vremena jedan manje

– One na gotovo pola trase prometuju na zajedničkom dijelu s ostalim vozilima. Na tim je dionicama vrlo velika zagušenost individualnim prometom, uglavnom u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. U takvim slučajevima i kod najmanjih događaja, poput radova i sanacija ceste, prometnih nezgoda, nepropisno parkiranih vozila, nestanka električne energije i sl. dolazi do odstupanja u redovitosti tramvajskog prometa – pojašnjavaju u ZET-u. Problem je i u tome, dodaju, što mnogi vozači ne poštuju žuti trak namijenjen isključivo javnom gradskom prijevozu pa voze tramvajskom prugom čak i ondje gdje je to kažnjivo.

– Nadalje, brojni semafori te porast broja motornih vozila dodatno usporavaju sav promet pa i vozila javnog gradskog prijevoza – kažu u ZET-u.

Od ponedjeljka se usto, izvijestili su jučer, uvodi novi vozni red koji će prorijediti broj polazaka na većini tramvajskih te na 13 autobusnih linija. Rjeđe će, točnije, voziti sve tramvajske linije osim 1, 5, 8 i 15. Linija 4 će, primjerice, umjesto svakih 7-8 minuta s okretišta kretati svakih 8-9 minuta pa će tako u sat vremena imati pet do šest polazaka umjesto šest do sedam. Novi vozni red, kažu, uvode zbog “globalnih okolnosti koje utječu na opskrbne i logističke lance”.•