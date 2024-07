I danas radno na zagrebačkim cestama: Zbog sanacija otežano prometovanje u dvije ulice, donosimo detalje

Zbog izvođenja radova hitne sanacije vodoopskrbnog cjevovoda Ulicom grada Vukovara na južnoj strani Trga Stjepana Radića danas će do 15 sati bit će otežan promet. Za vrijeme radova bit će zauzet dio kolnika dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu, jednim prometnim trakom. Obilazni pravci za vrijeme radova su: - Ulica grada Vukovara – Avenija Marina Držića – Slavonska avenija - Ulica grada Vukovara – Kruge – Slavonska avenija.

Zbog radova sanacije prijekopa nakon sanacije vrelovoda u nadležnosti HEP Toplinarstva d.o.o., Ulica Srednjaci na dijelu od Horvaćanske ceste do Ulice Vincenta iz Kastva od danas u 20 sati do utorka do utorka u 15 sati bit će zatvorena za sav promet. Za vrijeme radova bit će zauzet dio kolnika dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu, jednim prometnim trakom.

Obilazni pravci za vrijeme radova bit će: - Horvaćanska ulica - Ulica braće Domany - Ulica Majstora Radovana - Ulica Srednjaci - Horvaćanska ulica - Selska cesta - Ulica Blaža Trogiranina - Ulica Srednjaci. – Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje – poručuju iz Grada.

