Zagrepčani javljaju da su osjetili potres, EMSC tvrdi: Nemamo informacija koje bi to potvrdile

Zagrepčani javljaju kako je večeras došlo do novog potresa. Dojave o novom podrhtavanju došle su nešto iza 22 sata, a brojni su komentirali kako su osjetili tutnjavu. Ipak, Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) ni nakon 20-ak minuta nije potvrdio da je do potresa došlo, a nije se oglasila još ni Seizmološka služba.

- Nemamo informacija kojima bismo potvrdili ove dojave velikog broja građana - objavljeno je na X-u, dok je u manje od pola sata zabilježeno više od 100 komentara.

#Croatia 16 min ago⚠ We have no seismic data confirming this crowdsourced detection at present.

