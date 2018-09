Grad postavlja 21 kameru. Roditelji: To nas neće smiriti

Od poprišta krvavog obračuna romskih klanova do “najsigurnijeg“ kvarta u Zagrebu. Tako stanovnici ironično opisuju situaciju na Vukomercu zadnjih desetak dana.

– U to nas barem pokušavaju uvjeriti. Pa ovdje u svakom trenutku stoji nekoliko desetaka policajaca oko škole. Kad idem na roditeljski sastanak, mogu mirne duše ostaviti 500 eura na tlu ispred škole i naći ću ih u povratku. Ali je li to uistinu sigurnost? Da je ovaj kvart uistinu siguran kao što nam govore, policija ovdje ne bi trebala biti – kaže Marijo Lovrić, predstavnik roditelja Osnovne škole Vukomerec, oko koje su nedavno letjeli meci. Od onda nadležni pokušavaju smiriti situaciju te uvjeriti one roditelje koji i dalje odbijaju poslati djecu na nastavu da popuste.

Gdje su Zahirovići?

Ipak, šef Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić poručuje kako policija oko škole ostaje do daljnjeg te kako dosad nije bilo drugih incidenata, a školu je jučer opet posjetio i gradonačelnik Milan Bandić, i to kako bi obišao radove. Nakon krvavog obračuna, naime, Grad je odlučio podignuti novu ogradu, pojačati javnu rasvjetu, postaviti najsuvremeniji sustav videonadzora te urediti okoliš. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja tjedna, no čini se kako taj potez nije “kupio” mir roditelja koji su gradonačelnika i jučer dočekali pred školom.

– To je čisto mazanje očiju, onaj tko misli da ćemo zaboraviti pucnjavu zbog nove ograde mora da je lud. Riječ je o našoj djeci, mi nećemo odustati – govore složno roditelji koji i dalje traže iseljenje dvaju problematičnih romskih klanova.

– I ja sam pripadnik romske nacionalne manjine i tvrdim da nismo svi isti. No najbolje je da odu oni koji se ne žele socijalizirati jer će uvijek raditi probleme – kaže Naser Dumnica Nasko, koji u Vukomercu živi već više od 40 godina. I on je išao u tu školu koju sada pohađa njegov sin.

– To su već desetljećima iste osobe koje rade probleme. Kad su bili djeca i išli s nama u školu, maltretirali su nas, a sad pucaju po našoj djeci – ogorčen je Nasko, koji ističe i kako akteri nedavnog incidenta i dalje šetaju kvartom te provociraju ostale.

Obitelj Zahirović nedavno je pak poručila da je nesnošljivost u kvartu postala neizdrživa te da su spremni odseliti se u Split, gdje imaju rodbinu i nekretnine. Iako se proširila priča da je cijela obitelj otputovala, doznajemo da je riječ samo o dijelu ukućana, dok je dio njih i dalje u Vukomercu. Ipak, gradonačelnik Bandić kaže kako je unatoč tome situacija stabilna.

– Drago nam je da se stanje smirilo, škola, policija i nadležni gradski ured napravili su svoj posao i, prema našim saznanjima, još samo nekoliko učenika ne dolazi na nastavu – poručuje Bandić te dodaje kako će ukupno 21 postavljena kamera uvelike pojačati sigurnost u školi.

Nema tu zaštite

– Kamere ne štite ljude, one se mogu pregledati tek kad se nešto dogodi, a i onda najčešće ničemu ne služe, uvijek kažu da se ne vidi dobro – uzvraća Marijo Lovrić te dodaje kako je tužno da u vremenu kada “svaka šupa ima nadzornu kameru, njihova škola to dobiva tek nakon rafala”.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

– Istina je da se sad radi punom parom, no zar bismo mi trebali biti sretni što nam se uređuje atletska staza oko škole. Pa što će djeca ondje raditi? Vježbati kako da izbjegavaju metke dok trče? – ljutito se pita Lovrić, čiji je jedan sin već završio tamošnju osnovnu školu, a drugi trenutačno ide u šesti razred.

– Djeca imaju traume nakon te nesretne pucnjave. Oni koji su joj svjedočili, boje se sami dolaziti u školu, a oni koji je nisu vidjeli, o svemu su čuli preko poruka. Znate kakva su djeca, oni su si međusobno pisali da je bilo i desetero mrtvih, to ih je sve strahovito uznemirilo – prepričava Marijo Lovrić.

