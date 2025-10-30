FOTO Popularni trgovački centar uvodi naplatu parkinga, kupci ostali šokirani cijenama
Kupci zagrebačkog centra Supernova u Buzinu proteklih su dana doživjeli neugodno iznenađenje na parkingu centra, nakon što su naišli na novi sustav automatske naplate. Dosad Supernova nije ograničavala parkiranje svojim kupcima.
Prema pravilima centra, prva tri sata su besplatna, a svaki sljedeći sat košta 3 eura. Ako vozač prije napuštanja centra ne plati račun, bez obzira je li prekoračio besplatno vrijeme sat ili deset sati, naplatit će mu se dnevna karta od 50 eura, a uplatnica bi trebala stići na kućnu adresu.
"Ušla sam jučer na njihov parking i okrenula se na kružnom toku. Danas sam otišla tamo s kolegicom njezinim autom i vidjele smo da imaju neki novi sustav naplate parkinga. Najprije je ona unijela svoju registraciju i ostala šokirana - račun joj je bio 48 eura! A tamo smo bile svega desetak minuta", ispričala je mlada žena za Dnevnik.hr.
No, tu nije bio kraj. Nakon što je njezina kolegica bila šokirana cijenom, odlučila je provjeriti i svoju registraciju. I njoj je sustav prikazao isti iznos – 48 eura. "Pa za što? Samo sam se okrenula na njihovom parkingu i to dan ranije", rekla je.
U ovim slučajevima, sustav je zabilježio dolazak dan ranije, kada se jedna samo okretala, a druga zadržala petnaestak minuta kako bi nešto kupila. Međutim, sustav očito nije registrirao njihov odlazak te im je htio naplatiti iznos od ulaska do trenutka provjere.
Iz centra ističu da novi sustav još nije u funkciji. Iako na web stranici i obavijestima u centru stoji da je naplata uvedena, djelatnici tvrde da se sustav još testira i da bi trebao proraditi početkom studenog. Ako netko ipak primi kaznu za parkiranje u ovom razdoblju, centar će je stornirati.