FOTO Popularni trgovački centar uvodi naplatu parkinga, kupci ostali šokirani cijenama

Kupci zagrebačkog centra Supernova u Buzinu proteklih su dana doživjeli neugodno iznenađenje na parkingu centra, nakon što su naišli na novi sustav automatske naplate. Dosad Supernova nije ograničavala parkiranje svojim kupcima.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Za razliku od mnogih drugih trgovačkih centara, umjesto rampe, uveli su moderniji sustav koji automatski snima registarsku oznaku automobila i obračunava koliko dugo vozilo boravi na parkingu.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Prema pravilima centra, prva tri sata su besplatna, a svaki sljedeći sat košta 3 eura. Ako vozač prije napuštanja centra ne plati račun, bez obzira je li prekoračio besplatno vrijeme sat ili deset sati, naplatit će mu se dnevna karta od 50 eura, a uplatnica bi trebala stići na kućnu adresu.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
"Ušla sam jučer na njihov parking i okrenula se na kružnom toku. Danas sam otišla tamo s kolegicom njezinim autom i vidjele smo da imaju neki novi sustav naplate parkinga. Najprije je ona unijela svoju registraciju i ostala šokirana - račun joj je bio 48 eura! A tamo smo bile svega desetak minuta", ispričala je mlada žena za Dnevnik.hr.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
No, tu nije bio kraj. Nakon što je njezina kolegica bila šokirana cijenom, odlučila je provjeriti i svoju registraciju. I njoj je sustav prikazao isti iznos – 48 eura. "Pa za što? Samo sam se okrenula na njihovom parkingu i to dan ranije", rekla je.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
U ovim slučajevima, sustav je zabilježio dolazak dan ranije, kada se jedna samo okretala, a druga zadržala petnaestak minuta kako bi nešto kupila. Međutim, sustav očito nije registrirao njihov odlazak te im je htio naplatiti iznos od ulaska do trenutka provjere.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Iz centra ističu da novi sustav još nije u funkciji. Iako na web stranici i obavijestima u centru stoji da je naplata uvedena, djelatnici tvrde da se sustav još testira i da bi trebao proraditi početkom studenog. Ako netko ipak primi kaznu za parkiranje u ovom razdoblju, centar će je stornirati.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
