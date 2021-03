FOTO Ovako je sinoć bilo ispred HNK: Policija i redari dežurali, ali mladi nisu došli

Ispred zagrebačkog HNK sinoć nije bilo partijanja kakvom se moglo svjedočiti često u posljednje vrijeme. Razlog tome vjerojatno su policija i prometni redari koji su dežurali kako bi se spriječilo masovno okupljanje mladih.

Podsjetimo, Nacionalni stožer civilne zaštite u srijedu je donio Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba. Među nizom mjera koje su i prije bile na snazi sada je tu i preporuka pojačanog nadzora neformalnih okupljanja u Zagrebu. Mjere vrijede do 31. ožujka.

Ministar Vili Beroš pojasnio je da je novi set mjera od Nacionalnog stožera zatražio Gradski Stožer.

- Što se tiče kontroliranja na javnim prostorima, opet ponavljam, to je preventivno. To znači da će u konkretnom slučaju, vjerojatno kad su u pitanju zelene površine, komunalni redari – moguće i s policijom – pokušati te dijelove grada ograditi trakama. To je sad izvedba jedne takve odluke. Ona nije represivna, ona je preventivna, šalje poruku da određena ponašanja i određena okupljanja sigurno nisu dobra, kazao je ministar u srijedu.

Na jučerašnjoj konferenciji članovi stožera ponovno su Upitani o strožim mjerama na neformalnim okupljanjima, odnosno hoće li se prekidati partiji ispred zagrebačkog HNK i na Jarunu.

– To je zatraženo od Stožera Grada Zagreba. U tom segmentu surađuju civilna zaštita, komunalne službe, policija, oni će razgovarati o metodologiji i taktici djelovanja, a to nije neka stvar koja se najavljuje prije nego što se dogodi. Poruka je da bi se ta neformalna druženja trebala izbjeći – kazao je jučer ministar Davor Božinović.