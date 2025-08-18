FOTO Pogledajte kako napreduju radovi na izgradnji novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici

Na stranici Grada Zagreba stoji: "Ovim projektom Zagreb dobiva moderan stadion, a ujedno je projektom predviđen i novi trg uz Kranjčevićevu ulicu, površine 6.300m2, s 150 novih stabala, koji će oplemeniti Trešnjevku. Uz istočnu stranu stadiona su predviđena parkirna mjesta."
„Stadion svojom arhitekturom i urbanizmom daje kvalitetu cijeloj Trešnjevci, on nije samo sportska infrastruktura, već i jedna nova gradska kuća koja utječe na kvalitetu ambijenta ovog dijela grada“, rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika.
"Gradonačelnik Tomašević je istaknuo da je izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj, uz rekonstrukciju Doma sportova i gradnju bazena u Španskom, jedan od tri najznačajnija projekta sportske infrastrukture u Zagrebu."