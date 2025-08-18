FOTO Pogledajte kako napreduju radovi na izgradnji novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici

Radovi na stadionu u Kranjčevičevoj u punom su zamahu. Projekt vrijedan 44 milijuna eura u potpunosti je financiran iz Gradskog proračuna.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Na stranici Grada Zagreba stoji: "Ovim projektom Zagreb dobiva moderan stadion, a ujedno je projektom predviđen i novi trg uz Kranjčevićevu ulicu, površine 6.300m2, s 150 novih stabala, koji će oplemeniti Trešnjevku. Uz istočnu stranu stadiona su predviđena parkirna mjesta."
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
"Radi se o kompletnoj obnovi i nadogradnji novih tribina, značajnom proširenju kapaciteta s 5.350 na 11.163 mjesta, koja će biti potpuno natkrivena, uz široke ulaze za posjetitelje."
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
"Stadion će imati grijani hibridni teren, suvremene press prostorije i sve drugo što imaju moderni stadioni."
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
„Stadion svojom arhitekturom i urbanizmom daje kvalitetu cijeloj Trešnjevci, on nije samo sportska infrastruktura, već i jedna nova gradska kuća koja utječe na kvalitetu ambijenta ovog dijela grada“, rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
"Gradonačelnik Tomašević je istaknuo da je izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj, uz rekonstrukciju Doma sportova i gradnju bazena u Španskom, jedan od tri najznačajnija projekta sportske infrastrukture u Zagrebu."
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
„Trostruko povećavamo iznos ulaganja u sport, s 59 milijuna eura u 2021. godini na 147 milijuna eura u 2025. godini, a samo u odnosu na prošlu godinu ulaganja povećamo za 60%”, rekao je Tomašević.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
