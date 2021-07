FOTO Pogledajte gužve koje se stvaraju na stajalištima zbog ljetnog voznog reda ZET-a

Doba je godišnjih odmora, školski su praznici, pa ZET-ove linije sve do 5. srpnja primjenjuju ljetni vozni red, zbog čega tramvaji i autobusi voze rjeđe i s manje vozila. No, sudeći prema fotografijama koje je jutros "ulovio" Pixsellov fotoreporter, izgleda da ovaj raspored stvara gužve na tramvajskim stajalištima, a posebice na glavnom gradskom trgu, gdje se na javni prijevoz čekalo "čovjek na čovjeku". Kako je to točno izgledalo pogledajte u galeriji, a u međuvremenu podsjetimo da se prilagođeni raspored polazaka primjenjivat će na autobusnim linijama 107, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 134, 139, 142, 143, 146, 160, 164, 172, 201, 202, 207, 208, 209, 212, 215, 216, 224, 226, 227, 230, 231, 263, 269, 276 i 281, 112, 133, 136, 161, 204, 218, 219, 220, 221, 228, 229 i 238, a istovremeno će se dodatno prilagoditi i raspored polazaka na linijama 109, 115, 118, 146, 227 i 269.

Nadalje, od utorka, 22. lipnja, prilagođeni raspored polazaka primjenjuje se na autobusnoj liniji 205, dok se od subote, 26. lipnja, prilagođeni vozni red primjenjuje i na autobusnim linijama 105, 124, 223, 261, 262, 270, 274 i 279. Na liniji 204 ukidaju se polasci nedjeljom. Autobusna linija 275 (Sesvete - Sesvetska Sopnica) neće prometovati od ponedjeljka, 12. srpnja do nedjelje, 5. rujna, dok će linija 236 (Kampus - Čavićeva) biti ukinuta od ponedjeljka, 19. srpnja do nedjelje, 22. kolovoza.

Autobusne linije 114 (Ljubljanica - Prečko) i 145 (Vrapčanska aleja - Oranice) ne prometuju od ponedjeljka, 21. lipnja do nedjelje, 5. rujna. Od ponedjeljka, 5. srpnja na tramvajskim linijama 2, 6, 9, 11, 12, 14 i 17 se radnim danima primjenjuje dodatno prilagođeni raspored polazaka. Podsjećamo, tramvajska linija 1 (Borongaj - Zapadni kolodvor) ne prometuje od 21. lipnja, dok tramvaji linija 3 (Ljubljanica - Savišće) i 8 (Mihaljevac - Zapruđe) voze kao i do sada, samo radnim danom.