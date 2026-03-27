FOTO Nadležni na zagrebačkom Bundeku: Ovako je kod nas, nemojte dolaziti

Zbog vlastite sigurnosti, nemojte dolaziti na Bundek, apel je to iz SRC-a Bundek koji su objavili uz fotografije porušenih stabala diljem parka. 
Foto: SRC Bundek / Facebook
Gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije na kojoj je rekao da su noćas udari vjetra bili preko 100 km/h, a jutros na Črnomercu 120 km/h.
To je jače nego u oluji 2023., kad je najjači vjetar bio 115 km/h – kazao je Tomašević. Što se tiče vremenske prognoze, dodao je, padaline bi trebale prestati popodne, ali udari vjetra zadržat će se do sutra u podne. – Neće to biti stalni udari, bit će s pauzama od 15-20 minuta, prema DHMZ-u, ali neće prestati. Pozivamo zato građane da ne idu van, grane mogu pasti, predmeti koji lete mogu ozlijediti. Cijelo vrijeme smo u komunikaciji s državnim institucijama, odgoda je škole, i dalje ćemo se koordinirati – rekao je gradonačelnik pa dodao da je centar 112 primio oko 1000 poziva od jučer popodne, a gotovo je isti broj poziva u Zagrebu kao i u ostatku cijele zemlje.
Kako je istaknuo Tomašević, više je lakše ozlijeđenih osoba te jedna teže na području Zagrebačke županije.
Ne propustite

