FOTO I VIDEO Tomašević predstavio električne buseve. Imaju doseg od 330 km
U promet su puštena dva nova električna autobusa koja će voziti na linijama 113, koja povezuje Ljubljanicu i Jarun, te 140, koja prometuje između Mihaljevca i Sljemena. Vikendom će tako obje destinacije biti u potpunosti pokrivene električnim prijevozom, dok će se tijekom tjedna autobusi koristiti i na linijama 117 (Črnomerec – Jarun) i 118 (Trg braće Mažuranić – Voltino), pojasnio je na konferenciji za novinare direktor ZET-a Marko Bogdanović.
Riječ je o modernim niskopodnim vozilima kapaciteta 71 putnika i dometa 330 kilometara s jednim punjenjem, ukupne vrijednosti 1,24 milijuna eura bez PDV-a, financiranih iz gradskog proračuna. Ukupno su do sada nabavljena četiri električna autobusa u vrijednosti 2,5 milijuna eura.
– Sljedeće godine stiže još 70 električnih autobusa koji će se financirati iz EU fondova, u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Vladom RH – rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Grad i ZET u Podsusedu grade novu punionicu vrijednu 27,4 milijuna eura, od čega se 21 milijun sufinancira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Tomašević je podsjetio i na ostale investicije u gradski prijevoz, u promet je pušteno 14 novih niskopodnih tramvaja, do kraja godine stiže ih 20,, a kupljeno je i novo vučno vozilo za ZET.
Gradonačelnik je komentirao i situaciju u Domu zdravlja Zagreb-zapad, čija je donedavna ravnateljica proteklog tjedna uhićena, rekavši da je na funkciju vršiteljice dužnosti izabrana Lidija Hrastić Novak, a natječaj za ravnatelja bit će ponovljen. A na pitanje kad će biti imenovan novi ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima, rekao je da ne daje suglasnost na tu odluku, a po njegovim informacijama provode se intervju u postupku zapošljavanja.