Festival proljeća vraća se u ZOO: Mališane čekaju kreativne igre i radionice

Festival proljeća u Divljem srcu grada održava se u Zoološkom vrtu od subote do 24. travnja. Posjetiteljima donosi raskošan vatromet boja flore i faune. Prolistali su grmovi i stabla, cvijeće blista u bogatoj paleti boja, a šetnice i trgovi vrta dodatno su ukrašeni uskrsnim motivima. Životinje u vanjskim nastambama uživaju u toplim zrakama proljetnog sunca.

Foto: ZOO Zagreb

Edukatori posjetitelje potiču da obilazeći „zagrebački zvjerinjak“ doznaju kako proljeće utječe na buđenje životinjskog svijeta, te kako je to isprepleteno s uskrsnim običajima. Jedno od mjesta koje djeca sada posjećuju s posebnim veseljem, je Dječji zoo. Tamo mogu izbliza promotriti kuniće te patuljaste koze, ovce i svinju. Modni trendovi za najmlađe bit će predstavljeni u 10. travnja u 12 sati na modnoj reviji Proljetne igre by KFWeekend.

Nakon toga do 17 sati mališani će se moći uključiti u posebno osmišljene igre i kreativne radionice. Najmlađim zaljubljenicima u nogomet posebno iznenađenje priprema GNK Dinamo. Središnji događaj Festivala proljeća u Divljem srcu grada tradicionalno je Zekanje u zoo vrtu. Riječ je o programu koji se održava na Uskrsni ponedjeljak. ZOO je svakodnevno otvoren od devet do 19 sati, a ulazak u vrt moguć je do 18 sati kada se zatvara glavna blagajna.