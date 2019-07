El Sistema orkestri zasvirat će na prestižnom Zagreb Classicu

Ovogodišnji Zagreb Classic ponovno će 4. srpnja na Trgu kralja Tomislava okupiti djecu i mlade na predivnom festivalu koji slavi ljubav prema glazbi i skupnom muziciranju.

Svaki praznici prilika su da istarski i zagrebački El Sistema orkestri zasviraju zajedno. Tako su odmah po završetku školske godine, Istrani došli u Zagreb kako bi svi zajedno snimili flash mob na Zračnoj luci dr. Franjo Tuđman. To je bilo jedno novo scensko iskustvo čiji se rezultat s nestrpljenjem očekuje za 10tak dana. Mada su se Istrani tek vratili doma, vesele se ponovnom dolasku i nastupu na Zagreb Classicu, a nakon toga – krajem kolovoza, Zagrepčani odlaze u Istru gdje će održati zajedno tri koncerta. Sve je to lako jer ih veže prijateljstvo i zajedništvo.

Svrhu i cilj rada udruge najbolje opisuju riječi članice orkestra Magdalene Orehovec, djevojke na pragu upis u srednju školu koja je u orkestru od svoje 10-te godine. SO DO joj je omogućio da nakon završene osnovne glazbene škole i dalje ima mogućnost svirati violinu, a da joj još uvijek ostane vremena za druge vanškolske ljubavi kojih Magdalena ima poprilično.

- Ovdje u SO DO-u svi smo kao jedna velika obitelj. Imamo i svoje mane, i loše dane, ali isto tako imamo i ono nešto što se ne može opisati riječima. Ona neka nit koja nas povezuje, a zove se glazba koja nastaje iz srca. Mi SO DO-ovci trudimo se glazbom poboljšati i oplemeniti ovaj Svijet. U SO DO-u nije bitno jesi li još mali klinac ili već odrastao čovjek, ni koliko dobro sviraš, jesi li možda virtuoz ili samo običan zaljubljenik u glazbu…bitno je da svaki put sviraš svim svojim srcem, jer tek tad dolazi onaj lijepi ton…Zato stišaj Svijet, poglasni muziku i pridruži nam se! - poručuje Magdalena.

O El Sistemi

Projekt formiranja orkestara djece i mladih, poznat kao El Sistema, nastao je 1975. godine u Venezueli kao socijalni pokret kroz glazbu. Zbog svojih izuzetnih rezultata El Sistema se proširila po cijelom svijetu, pa tako od 2014. godine djeluje i u Hrvatskoj. Zagrebački El Sistema centar djeluje u okviru udruge SO DO – El Sistema Hrvatska te uz pomoć partnera – Centra za kulturu i informacije Maksimir koji im daje podršku i prostor za rad. Istarski orkestar je nastao uz pomoć EU fondova prije gotovo tri godine i za sada je drugi SO DO centar u Hrvatskoj.