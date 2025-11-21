EduFest donosi prvu Smotru hrvatskih veleučilišta: raspravljat će se o stručnim studijima, stipendijama i studentskom životu

Što su stručni studiji, kako pripremaju studente za tržište rada te što studenti rade kada ne studiraju, neka su od pitanja o kojima će se raspravljati na ovogodišnjem EduFestu. Riječ je o Festivalu studiranja i studentskog života, koji će se održati u utorak 25. studenog od 11 do 16 sati u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a ove godine program je posebno prema učenicima strukovnih srednjih škola koji namjeravaju studirati i koji traže informacije kako se iz trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih srednjih škola mogu upisati na visoka učilišta.

Posebna novina ovogodišnjeg EduFesta je Smotra veleučilišta. Čak 18 veleučilišta iz svih dijelova Hrvatske predstavit će svoju ponudu stručnih studija kako bi mladi izravno upoznali njihove programe – Stručni studiji imaju ključnu ulogu u jačanju povezanosti obrazovanja i gospodarstva te studentima pružaju konkretna znanja i vještine koje im omogućuju brži ulazak na tržište rada – kazao je Ninoslav Šćukanec Schmidt, organizator EduFesta. Stručnim studijima posvećena je i uvodna panel rasprava „Stručni studiji za tržište rada sadašnjosti i budućnosti?“ u kojoj će riječ dati predsjednik Zbora veleučilišta Republike Hrvatske doc. dr. sc. Željko Sudarić, studentica stručnog studija na RIT Croatia Antonia Kurtović te predstavnik poslodavaca.

Izlagači će također predstaviti mogućnosti obavljanja stručnih praksi tijekom studija te mogućnost studentskih razmjena, osobito u međunarodnim destinacijama poput SAD-a, Austrije i Kine. Osim toga visoka učilišta, gradovi, veleposlanstva i kulturni centri predstavit će svoje programe kojima podržavaju studente i visoko obrazovanje.

Glavnu riječ u programu EduFesta imat će mladi pa će tako učenici Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića iz Zagreba, pod mentorstvom članova Debatnog kluba Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, u živahnoj parlaonici „Što je pravi put: studij ili tržište rada?“ raspravljati treba li uopće nastaviti obrazovanje nakon strukovne srednje škole te koje su mogućnosti za nastavak obrazovanja i razvoj karijere u visokom obrazovanju. Posjetitelji će također moći pratiti i studentski panel „Što radim kad ne studiram“ u kojem će predstavnici studentske udruge Ekonomska klinika, međunarodne studentske organizacije AIESEC te studentskog kluba R.I.T. Croatia podijeliti svoja iskustva i diskutirati o važnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i uključivanja u studentske aktivnosti.