Druženje s pjesnicima se nastavlja: Pogledajte koji se pisci ovaj put okupljaju

Sutra, na četrnaestom druženju s pjesnicima, u sklopu projekta Poezija to go, nastupit će pjesnici: Enerika Bijač, Ana Brnardić, Nikola Kristić Robert Mlinarec, Ninoslav Žagar i Sonja Zubović. Autori će interpretirati stihove iz najnovijih zbirki, a pjesnikinji Eneriki Bijač uz obilježavanje osamdesete obljetnice života posebno će se „nazdraviti“ čestitkom za „Zelenu suzu Svemira“ nakon ruskog i u prijevodu na poljski jezik. Održat će se u Kulturno informativnom centru, na adresi Preradovićeva 5, uz pridržavanje epidemioloških mjera, a zainteresirana digitalna publika bit će u mogućnosti pratiti događaj uživo na facebook profilu Poezija to go.

Posebna gošća među pjesnicima je Mira Lončar Dušek, dr. med. koja će s nama podijeliti jedinstveno poetsko iskustvo koje nadživljuje i otkriva tajnu povezanosti čovjeka i poezije. Glazbena gošća je Hana Blažević Vrbić, koja će uz pratnju Branimira Lozo na gitari otpjevati autorske skladbe Kreše Blaževića i legendarnih Animatora. Ostale zanimljivosti publici će biti otkrivene uživo uz stihove „Ostat ću mlad, ovaj trenutak sad, neka bude vječnost…“.

Foto: Poezija To Go

Poezija to go je projekt poticanja čitanja poezije namijenjen mladima i svima koji se tako osjećaju. Pokrenula ga je književnica Sonja Zubović iz ljubavi prema hrvatskom jeziku, pod motom „poezija je laboratorij jezika, a jezik je nukleus nacionalnog identiteta“. Projekt je zaživio digitalno na društvenim mrežama 2015. godine i otad bilježi izuzetno lijepe rezultate kontinuirane vidljivosti i popularnosti. Poezija to go uz digitalnu aktivnost organizira i programe - druženja s pjesnicima uživo. U okviru dosadašnjih druženja svoju poeziju govorili su ugledni hrvatski autori: Enes Kišević, Irena Vrkljan, Lidija Bajuk, Ivana Šojat, Sonja Manojlović, Darija Žilić, Diana Burazer, Lana Derkač, Ružica Cindori, Davor Šalat, Miroslav Mićanović, Branko Čegec, Irena Matijašević, Monika Herceg, Božica Brkan, Ivan Babić, Božidar Brezinčak Bagola, Ivan Herceg, Ivan Šamija, Miroslav Kirin, Lada Žigo, Zvjezdana Jembrih, Aleksandra Orlić, Ljerka Car Matutinović, Lidija Dujić, Ludwig Bauer, Stanka Gjurić, Biserka Goleš Glasnović, Dorta Jagić, Livija Reškovac, Dražen Katunarić, Robert Roklicer i mnogi drugi.