Donosimo destinacije: Kako, kamo i za koliko pobjeći s užarenog gradskog asfalta

More nije jedina opcija za rashlađivanje, posvjedočili bi mnogi koji spas od ovih nesnosnih vrućina traže i u termama, bazenima, jezerima, rijekama... Pa smo izdvojili nekoliko lokacija kamo se može “skoknuti” i osvježiti se, a da nisu daleko od Zagreba. Za one koji ne mogu bez juga pak donosimo i kako se barem na jedan dan asfalt zamijeniti morskom plažom.

Bazeni, kampovi i cijene

Autom iz centra metropole do Aquaparka Adamovec treba kojih pola sata, a može se ići i ZET-ovim autobusima 271, 272 i 264 s okretišta Dubec. Kompleks na 15.000 kvadrata ima vanjske i unutarnje bazene sa slapovima, saunama, prostorima za masažu, wellness i fitness centrom, a najmlađe će privući i kutak s toboganima. Cjelodnevna ulaznica za odrasle je 80 kuna, a za djecu iznad četiri godine 50. Postoje i razne kombinacije za obiteljske ulaznice koje stoje od 180 do 310 kuna. Nisu daleko ni Terme Čatež u Sloveniji do kojih iz Zagreba ima nekih 40 minuta vožnje. Cjelodnevna ulaznica ondje stoji 13 eura radnim danom, vikendom 17, a za djecu je 10,50 eura. Gusarski otok najpopularniji je među klincima, a tinejdžeri i stariji posebno uživaju u bazenima s valovima ili masažnim mjehurićima termalne vode te adrenalinskom toboganu. Pregršt termalnih rivijera nudi i Zagorje. Na otprilike jednakoj udaljenosti, oko sat vremena od metropole, nalaze se Stubičke, Krapinske i Tuheljske toplice te Terme Jezerčica. Ondje se, osim što imaju bazene, tobogane i spa centre, može i odsjesti u hotelima, a cijene ulaznica za kupanje kreću se od 50 do 80 kuna. Usput se možete “zaletjeti” i do brojnih seoskih domaćinstava sa zagorskom klopom, vinarija, dvoraca ili muzeja.

Oni koji se ipak žele rashladiti u Zagrebu nerijetko biraju bućkanje na Jarunu i Bundeku. Prema rezultatima analize uzoraka uzetih 24. lipnja s oba jezera, kako stoji na stranicama ustanove Upravljanje sportskim objektima, kakvoća vode je izvrsna. Radno vrijeme kupališta je od 10 do 18 sati, odnosno vikendom i blagdanom od 10 do 19, kada na plažama dežuraju spasioci. Otvoreni su i bazeni na Mladosti koji od ponedjeljka do petka rade od 12 do 18 sati, a vikendom od 10 do 19. Na Šalati se pak radnim danima može kupati od 13.30 do 18 sati, a subotom i nedjeljom od 11 do 19. Osvježiti se može i na bazenima na Sveticama, u Iveru, Utrini i Jelkovcu, a ulaznice su 20 kuna za odrasle i 10 za djecu.

Ljubitelji prirode ljetnu oazu pronalaze uz rijeke. Na samoj granici Hrvatske i Slovenije, točnije u Beloj Krajini koja je od metropole udaljena sat vremena vožnje, smješten je kamp s uređenom turističkom plažom i adrenalinskim parkom na Kupi, a polupansion za dva noćenja i dvije osobe, primjerice, stoji 260 eura. Besplatno se pak može na popularna riječna kupališta poput tzv. Otoka ljubavi na Mrežnici do kojeg također treba sat vremena od Zagreba, i to starom cestom kroz Dugu Resu.

Možete “skoknuti” i do mora

Odlična alternativa odlasku na more zapravo je bilo koja karlovačka rijeka, uključujući, dakle, i Koranu i Dobru, a ljubitelji hladnih i brzih voda koji ne vode putovati dulje od 60 minuta mogu na pritocima pronaći mnoge božanstvene plažne lokacije i mjesta za rafting poput Zvečaja i Generalskog Stola. Za one koji ipak preferiraju jug, a ne stignu otići na pravi godišnji, rješenje su jednodnevni izleti na more s polascima iz Zagreba. Tako se do Opatije, Njivica, Punta, Novog Vinodolskog, Senja, Selca, Crikvenice i Lovrana može za 100 kuna po osobi, a do Baške i Malinske za 120. Ima, dakako, i skupljih varijanti, ovisno o tome jesu li, primjerice, u paket uključeni i ručak, ulaznice za muzeje ili razgledavanje gradova.