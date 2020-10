Dom zdravlja Zagrebačke županije traži 2 pedijatra i 2 ginekologa

Subvenciju kamate na stambeni kredit ili trošak podstanarstva, subvenciju vrtića, službeni automobil na raspolaganju 24 sata. Povlastice su koje mogu dobiti po dva specijalista pedijatrije i ginekologije za koje je Dom zdravlja Zagrebačke županije raspisao natječaj za radna mjesta. Sredstva za njih osigurala je Zagrebačka županija s ciljem popunjavanja deficitarnih mjesta.

- Samo u ovoj godini za subvencije spomenuta četiri deficitarna radna mjesta osigurali smo 790.000 kuna – rekao je župan, Stjepan Kožić, nadodavši da je županija pripremila i paket atraktivnih mjera ukupne vrijednosti 440.000 kuna i za druge zdravstvene djelatnike u ustavama čiji je ona osnivač.

- Želimo dostupnost kvalitetne zdravstvene usluge u svim dijelovima naše županije zato smo osmislili višegodišnji program mjera, što znači da ćemo sredstva osiguravati i u predstojećim godinama – pojasnio je Kožić.

Pedijatri se traže u domovima zdravlja u Samoboru i Vrbovcu, a ginekolozi u ispostavama u Dugom Selu i Ivanić-Gradu. Uvjeti za radno mjesto su specijalizacija i pet godina radnog iskustva, a beneficije su subvencija kamate za stambeni kredit za prvu nekretninu za stanovanje na područjužupanije u visini 50 posto iznosa ugovorene kamate na kredit, a najviše u iznosu do 1000 kn mjesečno po korisniku subvencije, subvencija troška podstanarstva do 50 posto cijene najamnine, a najviše do 1500 kn mjesečno, subvencija troškova dječjeg vrtića za svu djecu do 50 posto cijene vrtića tj. najviše 500 kn po djetetu te korištenje službenog automobila.

Iz Doma zdravlja pozivaju zainteresirane doktore specijaliste pedijatrije i ginekologije da se jave na natječaj najkasnije do 23. listopada.