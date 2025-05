CRO Race slavi desetljeće uspjeha: U zagrebačkoj zračnoj luci otvorena izložba koja prenosi emocije, strast i dinamiku utrke

Svečanim otvorenjem izložbe fotografija Connecting Croatia u Zračnoj luci Franjo Tuđman jučer je započela proslava jubilarnog, desetog izdanja međunarodne biciklističke utrke CRO Race – jednog od najvažnijih sportskih događanja u Hrvatskoj. U organizaciji Top Sport Events i Međunarodne zračne luke Zagreb, izložba donosi impresivan pregled trenutaka s dosadašnjih izdanja utrke, od odlučujućih sprintova i zahtjevnih uspona, do prizora hrvatskih krajolika koji oduzimaju dah. Fotografije vizualno prenose emocije, strast i dinamiku CRO Racea, koji od svojih početaka povezuje sport, turizam i kulturu. Svečanom otvorenju prisustvovali su David Gabelica, član Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb, Darko Vučić načelnik sektora za razvoj i natjecateljski sport Ministarstva turizma i sporta, Vladimir Miholjević, direktor utrke CRO Race i brojni uzvanici.

Izložba Connecting Croatia nastala je kao uvod u jubilarno, deseto izdanje utrke CRO Race, koja se tijekom godina profilirala kao jedna od ključnih sportskih manifestacija u Hrvatskoj. Njezinu vrijednost prepoznale su vodeće institucije poput Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice, Grada Zagreba, HEP-a kao i brojni gradovi i županije, koji kontinuirano podržavaju utrku zbog njezina snažnog doprinosa promociji Hrvatske na međunarodnoj razini. Dojmljive fotografije snimljene tijekom posljednjih devet izdanja utrke dio su izložbe koja posjetiteljima uspješno prenosi djelić atmosfere, adrenalina, sportskog duha i zadivljujućih krajolika koji utrku čine toliko impresivnom.

– Biciklistička utrka CRO Race nije samo sportska manifestacija, ona je priča o zajedništvu, povezivanju regija, ljudi i vrijednosti koje Hrvatska njeguje. Kroz proteklih devet godina, utrka se razvila u fantastičan nacionalni projekt koji spaja sport, turizam i kulturu te snažno doprinosi međunarodnoj promociji Hrvatske kao zanimljive turističke i sportske destinacije – ističu organizatori.

U službenom dijelu događanja, prisutnima se obratio član Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb, David Gabelica, koji je istaknuo kako je Hrvatska zemlja prepoznatljivog identiteta, bogata kulturom, vrhunskim sportskim događanjima te dodao da izložba Connecting Croatia upravo taj dojam vrlo uspješno prenosi posjetiteljima Međunarodne zračne luke Zagreb.

Darko Vučić, načelnik sektora za razvoj i natjecateljski sport pri Ministarstvu turizma i sporta izrazio je ponos svih onih koji su od prvoga dana prepoznali značaj ove velike međunarodne sportske priredbe. – Nadam se da će ovakvim primjerom povesti i druga velika međunarodna sportska natjecanja – istaknuo je te dodao kako upravo ovakva događanja, među kojima je CRO Race predvodnik, značajno pridonose međunarodnoj prepoznatljivosti Hrvatske.

– Projekt Connecting Croatia plod je devet održanih izdanja utrke kroz koje smo producirali ogromnu količinu video i foto materijala te je distribuirali širom svijeta. Do sada je održano 53 etape utrke i odvezeno više od 9.000 km utrke po cijelom teritoriju Republike Hrvatske. CRO Race zalazi u svaki kutak Lijepe Naše i pretvara svakodnevni prostor ljudi u sportsku arenu, najljepšu na svijetu. Dočekati 4.3 milijuna putnika, koliko ih godišnje prođe kroz MZLZ s fotografijama iz proteklih 9 izdanja CRO Racea, za nas organizatore je velika čast ali i odlična prilika impresionirati turiste iz cijelog svijeta Hrvatskom bogatom raznolikošću ukomponiranom u vrhunski sportski događaj obilježen nekim od najvećih imena u povijesti biciklizma – izjavio je Miholjević.

Jubilarno deseto izdanje utrke CRO Race održat će se od 30. rujna do 5. listopada. Tijekom šest uzbudljivih etapa, elitni svjetski biciklisti pedalirat će više od 1000 kilometara kroz spektakularne krajolike Hrvatske – od obala sunčane Dalmacije, predivne Like, preko očaravajućeg Kvarnera, pitoreskne Istre, kanjona karlovačkih rijeka, sve do tradicionalnog cilja u Zagrebu. Utrka će se prenositi u 190 zemalja, čime se Hrvatska još jednom pozicionira na svjetskoj karti ne samo kao velesila u sportu, nego i destinacija koju vrijedi doživjeti. Izložba Connecting Croatia ostat će otvorena u prostoru dolazaka Zračne luke Franjo Tuđman, pozivajući putnike da već pri dolasku u Hrvatsku otkriju njezinu jedinstvenu kombinaciju sportskih emocija, prirodnih ljepota i kulturne baštine.