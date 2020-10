Četvrt stoljeća su zagrebačke gornjogradske legende, sada ih potražite na novom mjestu

Zvonko i Zoki 25 godina su bili simboli kvalitetno provedenog vremena za svakog ljubitelja piva u Zagrebu. No, i takve tradicije pandemija prekida krajnjom lakoćom pa su tako i oni morali pronaći novi put. Koji je, međutim, isti, jer nakon Tolkien'sa, prvog pivskog lokala u Zagrebu gdje su Zagrepčani proslavili svoj prvi St. Patrick's Day, popili svoje prvo belgijsko pivo, sada će te iste svetkovine Zvonko Cindrić i Zoran Gržan proslavljati sa svojim gostima u Cherry Tree, Fantasy & beer pubu koji su otvorili u lokalu Kazališta Trešnja.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 27.10.2020., Zagreb - Interijer Cherry Tree Fantasy & Beer puba u Kazalistu Tresnja. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

– Morali smo se baciti na glavu! Ima li goreg vremena za otvoriti kafić od ovoga sada? Ali, proći će i ova pandemija nekako, kaže nam Zvonko dok ispijamo jedno od najboljih piva koje možete popiti uopće, Westmalle Dubbel. Nije više, kažu, bilo smisla čekati na burzi, a nakon 25 godina ugostiteljstva nema neke svrhe početi s nečim drugim. – Čini mi se da sve to nije bilo tako loše. Sjećam se kada mi je pivo naručio gospodin koji mi je strašno bio poznat. Nevjerojatno. Da bi onda u petak otvorio Studio i vidio fotografiju, bio je to Robert Englund, Freddy Kruger! Tuđman i njegovi respektirali su samo jednog stranog političara – predstavnika MMF-a u Hrvatskoj Garyja O'Callahana. Uvijek bi šetao s čuvarima, no kada bi vidio mene, potrčao bi preko Trga i povikao – Let's drink!, sjeća se Zvonko koji će nastavak te dobre četvrtstoljetne priče sa Zokijem nastaviti u novom lokalu u Moščeničkoj.

– Ovo je za nas novi početak, tako to u životu ide. Malo pomalo kapaju stalni gosti, nova je lokacija, naviknuti će se, jer mi smo ostali isti, kaže Zoki. I doista jest tako. Cherry Tree lijepo je uređen, povelik lokal, ukrašen upravo onako kako bismo zamislili da Zvonko i Zoki rade. Kao da ste ušli u kakvu bajkovitu špilju, tako su urešeni zidovi, no i prije nego ugledate njih, vidjet ćete ispred ulaza smrknutog brkatog patuljka s bačvicom i kriglom piva. – Napravili su ga prijatelji Branka Radonić i Vedran Čengić iz Studia 3Divine. Pa kada su vidjeli da ponovo radimo, napravili su ovo za nas. I sada čeka goste ispred. I nije samo to, Ivan Veljača, koji je dizajner i scenograf, ali i moj prijatelj već 20 godina, Branka i Ivan oblikovali su ovaj naš prostor, pretočili moje snove u stvarnost, priča nam Zvonko.

U pivskoj čarobnoj šumi pivski će zaljubljenici pronaći ono najbolje od europske pivske tradicije. Tu su praktično svi 'trapisti' iz Belgije, od Chimayja preko Westmallea do Rocherforta. Kućna su piva dobri lager Hirter te u nas poodavno popularna O'Hara. – Bit će i koktela. Opet ćemo ih raditi u duhu Gospodara prstenova, bili su iznimno prihvaćeni kod publike pa ćemo ih ponovo raditi. Želimo da Cherry Tree radi cijeli dan, pa je dobra i ponuda kave te sokova, govore dečki koji su prostoru ispod Trešnje udahnuli doista jedan novi i drugačiji život.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 27.10.2020., Zagreb - Zvonko Cindric i Zoran Grzan, vlasnici Cherry Tree Fantasy & Beer puba u Kazalistu Tresnja. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

– Prostora ima za različite aktivnosti. Bit će kvizova, u ovom trenutku kada su mjere na snazi ne može stati dovoljno ljudi, no čim sve to prođe, kviz će biti redovit. Imamo interes i za drugačije aktivnosti, škola origamija, na primjer, zašto ne. A glumci Kazališta Trešnja već sada su nam redoviti gosti, kažu. Tko zna, dodaju, možda se ponove ona dobra vremena kada su organizirali prvi Dan svetog Patricka.

– Mislio sam da neće doći nitko, ni sam nisam znao za taj praznik do tada, a ono, Vraniczaniyjeva poljana bila je toliko puna da je nemoguće bilo svakoga poslužiti. Tako je sveti Patrick stigao u Zagreb, slavit ćemo ga i ovdje, sjeća se Zvonko. Dakako, pivo je ono po čemu Cherry Tree mora biti unikatan, zbog kojega će se ovdje dolaziti i iz drugih dijelova grada, jer ovakvih mjesta, gdje se poštuje europska pivska tradicija doista u Zagrebu nije ostalo puno. A u Cherry Tree će vam uz ta dobra piva ponuditi i za njega vezanu dobru priču. Pa i one druge, nešto životnije. Unikatne su priče Zvonka i Zokija, rođenih Vinkovčanina i Zadranina koji su u 25 godina postali simbolima Zagreba.

