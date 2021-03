Brojni političari podržali održavanje Međunarodnog dana narcisa

Zagreb je danas mirisao po narcisima, koji su se dijelili po cijelom gradu, i to u sklopu Međunarodnog dana narcisa kojim se pokušavao osvjestiti na prevenciju i ranom otkrivanju raka dojke. Tako je ovo proljetno cvijeće na Kvatriću danas građanima dijelila obnašateljica dužnosti gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, a njihov miris posebno je mogao osjetiti na Cvjetnom trgu, na kojem je jutros udruga P.I.N.K. life održala veliku akciju. Osim u centru grada, paralelno su aktivne bile i dvije lokacije u City Center one East i City Center one West, te nekoliko štandova po tržnicama Grada Zagreb u kojima se sve također provodilo poštujući sve propisan mjere.

Ova akcija, kažu u udruzi, u vrijeme pandemije korona virusom ima poseban značaj jer uz edukaciju i senzibiliziranje javnosti, skuplja sredstva za rad i podršku oboljelima od raka koji su sada dodatno rizična skupina i ne mogu svoje preglede obavljati tempom i dinamikom kako im je to inače bilo. Ovom akcijom Udurga stoji iza svih onkoloških bolesnika dajući im nadu da i u najteža vremna uvijek postoji svijetlo i netko tko će im pružiti ruku i zauzeti se i za najmanje stvari u kojima oboljeloj osobi može pomoći. A podršku su dali mnogi političari i ljudi iz javnog života, pa su se na Cvjetnom trgu vidjeli EU parlamentarac Tomislav Sokol kao i lokalni političari poput Mislava Hermana, pročelnika Gradskog ured za zdravstvo Vjekoslava Jeleča, gradonačelničkih kandidata Vesne Škare Ožbolt, Anke Mrak Taritaš, Joška Kisovića, Tomislava Troskota...

- Meni je to jedan od osobnih prioriteta rada u Europskom parlamentu budući da sam aktivno sudjelovao u izradi Europskog plana za borbu protiv raka koji je objavljen u veljači ove godine. Ranim otkrivanjem i prevencijom može se spriječiti više o 40% slučajeva pa je to fokus plana. Zalaganjem Europskog parlamenta uspjeli smo povećati Europski proračun za zdravstvo za čak 12 puta, sa 450 milijuna Eura na 5,1 milijardu Eura - istaknuo je Tomislav Sokol.

Da se sve više i mladih zanima za zdravlje te sudjeluju u projektima prevencije, potvrdio je i dolazak mlade influencerice Lorin Nukić na štand u City Centru one koji s ove godine također priključio inicijativi i doprinjeo da što više ljudi ima priliku sudjelovati ovoj hvale vrijednoj akciji.