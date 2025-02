Britanski The Streets dolaze na INmusic festival

Glazbeni projekt britanskog multiinstrumentalista i producenta Mikea Skinnera The Streets bit će dio sedamnaestog izdanja INmusic festivala u Zagrebu koji se održava od 23. do 25. lipnja, priopćili su organizatori festivala. The Streets mijenja britansku glazbenu scenu početkom 2000-tih svojim sirovim, pripovjedačkim stilom i jedinstvenom kombinacijom žanrova, istaknuli su u priopćenju.

Debitantski album "Original Pirate Material" iz 2002. spoj je hip-hopa, garagea i elektronike te osvrtu na život radničke klase. Dvije godine kasnije, Skinner izbacuje album "A Grand Don’t Come for Free", koji donosi priču ispričanu kroz svakodnevne situacije i duhovite stihove.

Nakon više od desetljeća pauze, The Streets se 2023. vraćaju sa šestim studijskim albumom "The Darker the Shadow the Brighter the Light" popraćenim istoimenim filmom. Ističu kako su kritike hvalile Skinnerovu sposobnost da modernizira zvuk, a pritom zadrži svoj prepoznatljiv pripovjedački stil i autentičan pristup stvaranju glazbe.

Pozornice INmusic festivala dijelit će s već najavljenim izvođačima Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, Foster the People, Press Club, Kim Deal, Yard Act i mnogim drugima.