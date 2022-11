Ivica Lovrić: 'Je li gradonačelnik samo nesposoban ili ga nije briga za 20 tisuća sugrađana?'

Donedavni savjetnik gradonačelnika Tomislava Tomaševića i dugogodišnja desna ruka pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, a sada gradski zastupnik u zagrebačkoj Skupštini, Ivica Lovrić na Markuševcu je upozorio činjenicu da Dom za starije nije otvoren godinu dana nakon što je sagrađen.

Lovrić smatra da su na najvećem gubitku Zagrepčani, a da je za sve kriv gradonačelnik Tomašević.

- Prema javno dostupnim informacijama ispada da gradonačelnik Tomašević u godini i pol dana koliko je na vlasti nije uspio provesti postupak javne nabave za opremanje Doma - tvrdi Lovrić.

Natječaj za opremanje planiran je za lipanj 2021., no raspisan je u rujnu 2021. te su ponude otvorene u studenom iste godine. Od tada nije donesena Odluka o odabiru ponuditelja nego je natječaj poništen u kolovozu ove godine. Novi natječaj u međuvremenu nije raspisan.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 08.06.2022., Zagreb - Ivica Lovric, bivsi procelnik za obrazovanje. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Uvažavajući zakonske rokove provođenja postupaka javne nabave, rokove isporuke opreme te naravno i Tomaševićevu sposobnost bojim se da Dom neće biti stavljen u funkciju niti za drugu obljetnicu izgradnje - poručuje bivši Tomaševićev savjetnik.

Bivši bliski suradnik Milana Bandića koji je obnašao dužnost pročelnika Ureda za odgoj, kulturu, obrazovanje i sport pita se je li Tomašević nesposoban ili ga samo nije briga.

- Je li razlog ovolikoj neprofesionalnosti i nemaru samo Tomaševićeva nesposobnost ili je posrijedi i nebriga za 20.000 naših sugrađana koji čekaju svoje mjesto u Domovima za starije i nemoćne? A do tada objekt propada te Grad Zagreb plaća zaštitare (40.000,00 kn mjesečno). Za te usluge Grad je do sada platio gotovo pola milijuna kuna. No, na najvećem gubitku su, kao i uvijek, građani Grada Zagreba - zaključuje.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 05.07.2022., Zagreb - Visoki upravni sud Republike Hrvatske,danas donosi za odluku o mjeri roditelj odgojitelj. Ivica Lovric. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, u novoj sistematizaciji gradske uprave Lovrić je ostao neraspoređen i od 25. listopada ostao je bez savjetničkog mjesta i neto plaće od 18 tisuća kuna, no aktivirao je zastupnički mandat u Skupštini i nastavlja s radom. Inače, Lovrić je nakon Bandićeve smrti u javnosti bio najaktivniji po pitanju borbe oko izmjene i ukidanja mjere roditelj odgojitelj.

>> VIDEO: Na Sljemenu se na 20°C proizvodi snijeg, a iz Grada poručuju: 'Nije pretoplo, ali prestajemo'