Besplatni dokumentaraci na temu zaštite okoliša na drugom izdanju Ecoscopea

Drugo izdanje Ecoscopea, programa u organizaciji Mreže festivala Jadranske regije, koji ujedinjuje filmske projekcije i razgovor na temu ekologije i zaštite okoliša, održava se do 7. travnja, na online platformi ondemand.kinomeetingpoint.ba. U sklopu Ecoscopea zainteresirani će moći besplatno pogledati dva recentna dokumentarna filma i poslušati razgovor stručnjaka o globalnom problemu zbrinjavanja otpada i onečišćenju zraka crnim ugljikom.

Van prostora i vremena (Matter Out of Place) čuvenog austrijskog dokumentarista Nikolausa Geyrhaltera (Our Daily Bread, 7915 km, Homo Sapiens) ovjenčan je nagradom Pardo verde WWF na Međunarodnom filmskom festivalu Locarnu. Autor slijedi tragove otpada diljem planete - od planinskih vrhova Švicarske sve do Nepala, Maldiva i pustinja Nevade, kako bi ovjekovječio nastojanja ljudi da zagospodare nepreglednim količinama otpada. Jesu li prikupljanje, rezanje, paljenje i zakapanje otpada sizifovski napori koji taj gorući problem rješavaju tek prividno?

U dokumentarcu Tamni pokrov svijeta (Earth Beneath a Dark Lid) redatelj Amir Muratović prati pilota, fotografa, alpinista i ekologa Matevža Lenarčića na putu oko svijeta ultralakom letjelicom. Matevževa putovanja dobivaju dublje značenje nakon što upozna znanstvenika Grišu Močnika koji istražuje utjecaj crnog ugljika, drugog najvećeg uzročnika klimatskih promjena koje utječu na globalno zagrijavanje. Kao dio projekta Green Light World Flight, Matevž i njegov tim putuju od Sarajeva i Milana preko Afrike, Patagonije, Antarktika sve do Indije i Butana stvarajući izvanrednu zbirku podataka kako bi nam pomogli razumjeti gdje se čestice crnog ugljika zadržavaju.

U razgovornom dijelu programa pod nazivom Ecoscope Talks sudjeluju Jaka Kranjc, voditelj udruge Ekolozi bez granica (Slovenija) i Maja Prijatelj Videmšek, novinarka slovenskog dnevnika Delo specijalizirana ze teme ekologije i zaštite okoliša. Razgovor će, kao i filmovi, biti dostupan besplatno za vrijeme trajanja programa na teritoriju Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije.

Ecoscope je zajednički program filmskih manifestacija udruženih u Mrežu festivala Jadranske regije: Zagreb Film Festivala, Sarajevo Film Festivala, Festivala autorskog filma Beograd, Filmskog festivala Herceg Novi i Ljubljanskog filmskog festivala. Osmišljen je s ciljem jačanja svijesti o očuvanju prirode i nastojanjem vodećih festivala regije da svojim djelatnostima doprinesu pozitivnim društvenim promjenama. Prvo izdanje projekta predstavilo je dokumentarac Tajni život drveća, a održano je krajem 2022. godine u kinima u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Herceg Novom i Ljubljani.