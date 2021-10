Beljak: Gradonačelnica kaže da sam 'nitko i ništa', a građani mene zovu da im riješim probleme

Bivši gradonačelnik Grada Samobora Krešo Beljak reagirao je na gostovanje aktualne samoborske gradonačelnice Petre Škrobot na Večernji TV-u, gdje je ona, osvrćući se na svog prethodnika, poručila da je nebitan.

- Znam da je teško biti bivši i da se on teško s time nosi, no činjenica je da on nije bio ni kandidat na prošlim lokalnim izborima. Nije se kandidirao, sada je zapravo nebitan. Pitam se tko je Krešo Beljak da uopće o njemu pričamo jer u Samoboru više nema nikakvu funkciju. Gospodin Beljak je malo i frustriran s obzirom da je doveo stranku HSS na razinu koju ju je doveo, da je gotovo nema, da ju je uništio. Teško se vjerojatno nosi s činjenicom da će u povijesti biti zabilježen po tome da je pokopao ideje braće Radić koje su živjele toliko godina - kazala je Škrobot, na što je Beljak odgovorio u Facebook grupi "Grad Samobor - bivša gradska uprava".

- Kako me i dalje (čak i više nego prije) zovu naše brojne sugrađanke i sugrađani da bi me zamolili pri rješavanju svojih manjih ili većih problema (jer se po njihovim riječima od ovih novih nitko ne javlja, ili se javi da će se naknadno javiti) želim vam poručiti kako vam i dalje svima stojim na raspolaganju od 0-24, sedam dana u tjednu. Iako je gradonačelnica danas za mene ustvrdila da sam "nitko i ništa" i da "tko je uopće Krešo Beljak", očito je da barem dio Samoboraca baš i ne dijeli njeno mišljenje. Možda me zato nije niti barem kurtoazno pozdravila niti pogledala na svečanoj sjednici prije par dana. Nitko i ništa ne postoji, pa čemu onda pozdravi - napisao je Beljak, pa u nastavku građanima javno objavio svoj kontakt.

- Saborski sam zastupnik zahvaljujući vašim glasovima, te bivši dugogodišnji gradonačelnik Samobora (ma koliko bi to ova djeca htjela prebrisati) i kao takav sam dužnosnik, tj. onaj čija je dužnost i posao barem pokušati rješavati probleme svojih sugrađana. Za one koji ga još uvijek nemaju, javno ostavljam svoj broj mobitela, te email adresu na koju me svi vi možete slobodno kontaktirati. Naravno, ne mogu obećati da ću baš sve probleme moći riješiti, ali ću si sigurno dati truda barem pokušati. Broj mobitela je: 0913838580. Email adresa: kreso.beljak1@gmail.com. Ako se ne javim odmah, pošaljite poruku i to najbolje sms ili na WhatsApp, pa ću vam uzvratiti poziv čim budem u prilici. Srdačno, vaš "nitko i ništa" - poručio je Beljak.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot