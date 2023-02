Bandićeva vladavina u fotografijama: 'Vozio' je tramvaj, hodao po blatu, grlio se, ljubio, dijelio grah...

"Gradonačelnik se ne bavi kantama, gradonačelnik se bavi vizijom" - jedan je to od stotina (ne bismo slagali da napišemo tisuća) bandićevizama, odnosno izraza koje je na dnevnoj bazi pred novinarima kao aseve iz rukava sipao najdugovječniji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je iznenada preminuo na današnji dan prije dvije godine.

Kada provedete dva desetljeća u fotelji treće najmoćnije osobe u državi, kako se sam volio osloviti, onda za vama ostaje podosta tragova. Tako da, a pamte to svi koji su živjeli u periodu od 2000. do 2021. u Zagrebu, Bandić se bavio i kantama, i vizijom i školstvo, zdravstvom, sportom, gospodarstvom, prijevozom, čišćenjem...

"Ujutro je bio katolik, do podne pravoslavac, popodne musliman, a do noći po potrebi i židov" tom su dosjetkom brojni opisivali njegov političko-društveni habitus. Od SDP-SKH do suradnje s HDZ-om, granica nije bilo. Od pranja ulica sa šmrkom i kontigentom novinara u pet ujutro po Praškoj do nekoliko desetaka putovanja u Rim, u ovom slučaju bez previše informiranja novinara.

Stvorio je Bandić i krilaticu "Idemo delat' " koja ga je nadživjela, a brojni su je se nedavno prisjetili kada je njegov nasljednik i jedan od najljućih kritičara, Tomislav Tomašević navukao odijelo radnika Čistoće i krenuo "delati" po Dubravi.

No, ovaj tekst nema za namjeru sažimati sve što je radio Milan Bandić za dvadeset godina na čelu Grada jer o tome su ispisane tisuće stranica bilo u novinskim redakcijama, bilo u uredima tužitelja, već ćemo se njegove ere prisjetiti kroz brojne antologijske fotografije zabilježene objektivom fotografa agencije Pixsell.

Trčanje nije propuštao...

08.07.2007., Zagreb - Gradonacelnik Zagreba Milan Bandic trci na utrci oko Jaruna povodom obiljezavanja 20. godisnjice od Univerzijade. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prvoga maja s karafilom juriš na Maksimir i u kilometarsku kolonu po grah....

01.05.2006., Zagreb - Kresimir Sever, predsjednik RH Stjepan Mesic, gradonacelnik Zagreba Milan Bandic na proslavi prvog maja u parku Maksimir. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Prije 17 godina osmijeh od uha do uha u novom tramvaju (ujedno i posljednji put da je kupljen novi tramvaj...)

13.07.2005., Zagreb - Probna voznja novog niskopodnog tramvaja domaceg konzorcija "Crotram" u cijem su sastavu tvrtke Koncar Elektroindustrija, Gredelj i Djuro Djakovic. Gradonacelnik Zagreba Milan Bandic. Photo: Petar Glebov/PIXSELL Foto: Petar Glebov/PIXSELL

"Kad golub crkne na Jelačić placu, ja sam kriv" govorio je, a o njemu se govorilo da se ni klupica u parku ne može postaviti bez njegova znanja i blagoslova...

08.04.2006., Zagreb - Gradonacelnik Zagreba Milan Bandic prolazi pored radnika Zrinjevca koji obnavljaju klupicu u parku Ribnjak. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

"Do jutra snijeg treba pojesti, što ne stane u šahtove trpajte u Savu" govorio je tako kada je Zagreb zahtavilo snježno nevrijeme, pravdajući se da nije Batman...

18.12.2005., Zagreb - Gradonacelnik Milan Bandic prilikom obilaska staze na Sljemenu koja je sprema za slalomsku utrku FIS-a. Photo: Petar Glebov/PIXSELL Foto: Petar Glebov/PIXSELL

2005. zaigrao je u ekipi Gradskog poglavarstva protiv ekipe svećenika na malonogometnom turniru...

04.05.2005., Zagreb - Milan Bandic sudjelovao je u malonogometnoj utakmici izmedju Svecenika i Gradskog poglavarstva u Kutiji sibica. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na očevidu tramvajske nesreće u Dubravi 2006.

31.12.2006., Zagreb - U prometnoj nesreci na Aveniji Dubrava izmedju tramvaja i automobila dvije osobe su tesko ozlijedjene, a cetiri lakse. Mjesto nesrece obisao je nacelnik PU zagrebacke Marijan Tomurad i gradonacelnik Milan Bandic. Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

2007. u promet je pušten Domovinski most

05.05.2007., Zagreb - Domovinski most, koji spaja jugoistocni dio grada sa Zracnom lukom svecano su otvorili zagrebacki gradonacelnik Milan Bandic te ministrica prostornog uredjenja i graditeljstva Marina Matulovic-Dropulic. Gradnja mosta, dugackog 880 metara pocela je 2002. godine, a ta investicija, zajedno s prilaznim cestama, vrijedna je vise od 40 milijuna eura. Milan Bandic, Ivo Jelusic. Photo: Petar Glebov/PIXSELL Foto: Petar Glebov/PIXSELL

U susjednim naseljima Petruševcu, Kozarim putevima, Kozari boku, ipak je bila njegova najjača baza.

02.03.2009., Zagreb - Gradonacelnik Milan Bandic smbolicno pusta u promet novu ZET-ovu autobusnu liniju broj 237, Kvaternikov trg - Kozari putevi. rPhoto: Zeljko Hladika/Vecernji list Foto: Zeljko Hladika/Vecernji list

Uz bakljadu je dočekao 51. rođendan...trčeći

22.11.2007., Zagreb - Gradonacelnik Milan Bandic svako jutro zapocinje trcanjem na skolskom igralistu u Kuslanovoj pa iznimka nije bilo ni jutro na njegov 52. rodjendan. Savjetnici i prijatelji gradonacelnika obukli su majice s natpisom 'Milan Bandic, 52, najprije covjek' e su s bakljama u rukama otrcali pocasni krug.rPhoto: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Suradnike je ugostio na vikendici i dočekao kestenjem, kasnije će se u vikendici naći i umjetnine zbog kojih će završiti na sudu...

12.10.2005., Samobor - Gradonacelnik Milan Bandic ugostio je suradnike i novinare u svojoj vikendici pokraj Samobora gdje ih je pocastio pecenim kestenima koje je on pekao.r"nr"nPhoto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Bio je u dobrim odnosima s aktualnim predsjednikom Zoranom Milanovićem, tada predsjednikom SDP-a s kojim je do raskola došlo 2009. kada mimo volje vrha stranke odlučuje postati kandidat na predsjedničkim izborima...

22.11.2007., Zavrsni predizborni skup SDP-a odrzan na Trgu bana Josipa Jelacica. Zoran Milanovic.rPhoto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ipak, jedna od upamćenijih epizoda bila je kada je pio vodu sa stanovnicima Vrbana uvjeravajući ih da je voda ispravna za piće. Kasnije je to komentirao riječima "naduo sam se k'o žabac pijući vodu"

20.09.2007., Zagreb - Gradonacelnik Milan Bandic i Zvonimir Sostar piju vodu iz hidranta u naselju Vrbani III kako bi pokazali da je voda na koju se zale stanari dobra za pice. r"nPhoto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Bio je kum vjerojatno najvećem broju djece u metropoli...

06.01.2008., Zagreb - Crkva Majke Marije na Trnovcici, krstrenje sedmog djeteta Andree Kovac kojemu je kum gradonacelnik Milan Bandic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

A bio je i s kumicama...

08.04.2006., Zagreb - Gradonacelnik Milan Bandic na trznici Dolac je obavio kupnju. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kola su krenula nizbro 2014. kada su u listopadu istražitelji pokucali na vrata te uhitili Bandića, a protiv njega je podignuta čitava lepeza optužnica te stotine kaznenih i drugih prijava. Fotelje gradonačelnika nije se odrekao niti u zatvoru, a kazneni procese vodili su se sve do njegove smrti.

19.10.2014., Zagreb - Pripadnici PNUSKOK-a vratili su Milana Bandica u njegov stan u Buzanovoj ulici. Milan Bandic uhicen je danas popodne zajedno sa predsjednikom Uprave Zagrebackog holdinga Slobodanom Ljubicicem i predsjednikom uprave CIOS-a Petrom Pripuzom. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Koje su još fotografije obilježile Bandićeva dva desetljeća, pogledajte u galeriji u nastavku: