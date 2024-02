ANKETA Strahujete li se da bi u Zagrebu uskoro mogla poskupjeti voda?

S 1. siječnja 2023. Pa onda do 1. ožujka. Kada se ni to ne dogodi, onda se rok pomiče na 1. siječnja 2024. Ali do sada se još ništa, na sreću Zagrepčana, nije dogodilo. Ovako bi se mogla opisati trakavica vezana uz poskupljenje vodovodnih usluga koje se u metropoli najavljuju još od jeseni 2022. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u nekoliko je navrata najavljivao da će se dizati naknada za varijabilni dio računa.

Prvi plan od 20 posto poskupljenja mu je srušila Vlada, prema čijoj su uredbi inicijalno vodovodna poduzeća od 2023. trebala plaćati naknadu na svu vodu koju zahvate, a ne samo na isporučenu, dakle i za onu koja je eventualno iscurila iz cijevi i nije došla do potrošača pa ja sukladno tome trebalo doći do poskupljenja. Ali onda je Vlada donošenje uredbe odgodila.

Tomašević je, ipak, ustrajao, ovoga puta zbog famoznog Projekta Zagreb koji je osmišljen za modernizaciju i ulaganja u vodovodnu mrežu. Najavljeno je poskupljenje od 15 posto, a dio novca namaknutog rastom naknade za uslugu, usmjerilo bi se upravo u smjeru ulaganja u vodovod. Ono je najavljeno za 1. ožujka. S obzirom na to da je Projekt Zagreb tada postojao tek u papirima, mnogi su konstatirali da poskupljenje nastupa prerano.

Reagiralo je i Ministarstvo gospodarstva, čije je Vijeće za vodne usluge dio odluke o poskupljenju vode u Zagrebu proglasilo nezakonitim. Proceduralna pogreška pri izračunu, kako ju je opisao Tomašević, stajala je pozicije dotadašnjeg direktora Vodoopskrbe i odvodnje (ViO). Ljetos je pak aktualni šef Holdingove podružnice Marko Blažević najavio kako će se naknada za vodu, po završetku pregovora s Vijećem, ipak povisiti, i to od 1. siječnja 2024.

To se, dakle, nije dogodilo, ali s obzirom na to da se Projekt Zagreb, koji sastoji niz od ukupno 27 zahvata, nedavno aktivirao, o čemu smo jutros pisali na našem portalu, logično je postaviti pitanje hoće li to biti povod za poskupljenje vodnih usluga u Zagrebu. Nedavno su putem javne nabave izabrane tvrtke koje će raditi na izvedbenoj dokumentaciji za pothvat iz Projekta Zagreb kako bi se on mogao sufinancirati iz fondova.

VEZANI ČLANCI:

Riječ je o zajednici od sedam ponuditelja predvođenih riječkom tvrtkom Hidrotech, a posao će obavljati za 1,6 milijun eura. Zadaci su im, među ostalim, analizirati svu papirologiju Projekta Zagreb uz izradu izvedbenog projekta i novelaciju postojeće dokumentacije, izraditi elaborat privremene regulacije prometa, kao i dokumentaciju o nabavi za radove na pročistaču.

VIDEO: Đokovićeva mjaka promijenila je vjeru: Roditelji me nisu učili da vjerujem u Boga