Ane Paška s triom Val De Beek i gostima u platformi Lisinski srijedom promovira svoj prvi studijski album Odadenjena

Kako joj umjetničko ime kaže, Ane živi na Pagu, a u Zagrebu će s njom nastupiti Alen Bernobić, Alan Rešidović i Davorin Poropat kao glazbeno-producentski trio Val De Beek. Oni su s njom radili na albumu. No, tu će biti i gostujući glazbenici Luka Vrbanec, Andrea Rojnić, Nikša Dragolin, Aldo Foško, Marijana Radoš, Adriano Bernobić i – ženski vokalni sastav Trun.

„Rekla bih da su pjesme iz različitih faza mog sazrijevanja, koje su dugo bile beskućnice, sada dobile svoju muzičku kuću“, kaže osebujna umjetnica. „Našla se tu i jedna molitva, nekoliko muzičkih razglednica i bogatstvo žanrovskih niti kojima je isprepleten narativ Odadenjene.“

Ane piše tekstove za pjesme, glazbu i aranžman a svira klavijature, harmoniku, bubanj kahon... Rado s publikom dijeli svoj misaono-emotivni dijapazon.

„U trenucima izvedbe ja sam spojena na izvor, rekla bih da ljubav tu 'operira' i to nije nešto što je riječima dokazivo, ali ono što osjećam je upravo to. A znam da to osjećaju i drugi. Za mene je najsvetiji oblik bivanja u društvu kada dopustimo našoj prirodi da se izrazi. Velika je čast i radost to dijeliti s drugima“, poručuje Ane.

Od malena je nosila potrebu da se izrazi na različite načine: crtanjem, riječima, instrumentom, plesom, videom, fotografijom... Odavno se prestala ograničavati na jedan medij jer bi joj to „skučilo dušu“.

„Za mene je umjetnost Igra. Dok sam studirala u Zagrebu, susrela sam se s velikom količinom ozbiljnosti i težine i trebalo mi je dosta vremena da se vratim svojoj prirodi. Umjetnost je prostor slobode koji dolazi iz našeg duha. To je jako plemenita i nježna sloboda, koja u svojoj suštini može materijalizirati samo ljubav. To nije sloboda koja ima potrebu mijenjati svijet, ona je svijet sama po sebi“, tumači.

Inspirira je svakodnevni život, ali i „dolazak svemiraca, duboka meditativna stanja, tajne biljnog i životinjskog svijeta, sirove torte, društveni život moje kćerke, poezija, otok Pag i još puno 'pomalo neobičnih slučajeva' i 'sasvim običnih besmislica', kako je to lijepo sročio Harms. Kada svemu tome dodamo humor, to je za mene dobitna kombinacija svih mogućih aktivnosti“, zaključuje.

Izgovorimo svoje „da“ ljepoti, mudrosti, humoru, igri, slobodi i ljubavi s Anom i prijateljima, 29. travnja u Lisinskom!