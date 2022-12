Advent Sveučilišta u Zagrebu: Cjenika nema, daj koliko daš, zarada ide djeci u Klaićevoj

Šarolike adventske lokacije preplavile su centar grada i bogata ponuda nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ipak, nije uvijek prilagođena svačijem džepu, a studenti moraju dobro paziti da im uvijek ostane koja kuna za obrok u menzi ili plaćanje studentskog smještaja.

Stoga su odlučili sami ponuditi nešto za svoje kolege, ali i sve Zagrepčane koji se žele odmaknuti od gužve koja vlada na najvećim adventskim lokacijama, a kroz sve je provučena i humanitarna nota. Studenti Učiteljskog fakulteta drugu godinu zaredom organizirali su Advent Sveučilišta u Zagrebu.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 16.12.2022., Zagreb - Studentski zbor Uciteljskog fakulteta organizirao je jedinstvenu humanitarnu akciju Advent Sveucilista u Zagrebu na otvorenom. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Dvorište ove sastavnice na Savskoj cesti 77 ispunile su adventske kućice s bogatom ponudom, kako hrane i pića – koja uz kobasice, palačinke, kuhano vino i čaj nimalo ne odskače od one na klasičnim štandovima – tako i rukotvorina koje su pripremili studenti pet fakulteta, ali i djeca iz nekoliko zagrebačkih vrtića i osnovnih škola.

Od tombole za one koji žele da pravi dar odabere njih preko unikatnog nakita, božićnih čestitki i ukrasa do kovanih novčića koje na licu mjesta izrađuju studenti Metalurškog fakulteta – svatko za sebe može pronaći jedinstvenu uspomenu koju će ponijeti iz dvorišta Učiteljskog.

Program za sve uzraste

Cijene na ovom adventskom sajmu ne postoje, već on funkcionira po principu "daj koliko možeš" jer sva sredstva od prodaje skupljaju se za dječju bolnicu u Klaićevoj. Zamjenica predsjednika Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta Nina Franulović kaže da je ovogodišnja humanitarna manifestacija u njihovo dvorište dovela veći broj sudionika i sve je podignuto na višu razinu u odnosu na prošlu godinu.

Cilj je bio povezati fakultete najvećeg sveučilišta u Hrvatskoj i ujediniti ih u plemenitoj svrsi koja dobiva posebnu notu u predblagdansko vrijeme. Uvijek im je, kako kaže, želja pomoći djeci jer ipak su organizatori budući učitelji i odgajatelji.

– Prošle godine snalazili smo se sa šatorima, a ove smo godine u pravim adventskim kućicama i sve nekako teče bolje nego prije. Uz to, ima nas više tako da je i ponuda puno bogatija i nadam se da će svatko naći nešto za sebe. U gradu nemate lokacije gdje svatko daje koliko može tako da bilo tko ovdje može doći, ne potrošiti puno, a opet napraviti dobro djelo i super se zabaviti – poručila je Franulović.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 16.12.2022., Zagreb - Studentski zbor Uciteljskog fakulteta organizirao je jedinstvenu humanitarnu akciju Advent Sveucilista u Zagrebu na otvorenom. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Advent, koji je moguće posjetiti do petka od 16 do 20 sati, nije fokusiran samo na ponudu na kućicama, nego je pripremljen i program koji će popuniti božićni ugođaj za mališane, ali i za one malo veće. Tako se danas u 16 sati održava pričanje priče "Mudra žena" te je u 18 sati kviz općeg znanja.

Sutra su na rasporedu predstava i glazbena animacija za djecu, a nastupa i DomiNIKA trio s Učiteljskog fakulteta. U četvrtak će se održati revija sveučilišnih zborova te će se slušati i grupa End or Fin. U petak u 20 sati bit će svečano zatvaranje ove humanitarne manifestacije.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 16.12.2022., Zagreb - Studentski zbor Uciteljskog fakulteta organizirao je jedinstvenu humanitarnu akciju Advent Sveucilista u Zagrebu na otvorenom. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Za okrepu čaj i kolači

– Prošla je godina bila uspješna pa smo morali ponoviti. Osim studenata, dolaze nam i ljudi iz kvarta i jako se vesele kada vide da se nešto događa u njihovoj blizini i da ne moraju ići u gradsku gužvu, pa nam je s te strane drago da smo uspjeli razveseliti i lokalnu zajednicu. Očekujemo dosta posjetitelja i velika je stvar što u svemu imamo podršku našeg fakulteta – rekla je Franulović.

Zadovoljstvo ovogodišnjim Adventom Sveučilišta potvrdili su nam i studenti koji volontiraju na štandovima.

– Ljudi koji dođu do štanda ne mogu vjerovati da su sve ovo organizirali studenti. Prodajemo nakit i božićne ukrase te med iz domaće proizvodnje, a za sve su zaslužne dvije studentice. Veselim se i koncertima koje ćemo slušati i nadam se da ćemo imati dobru posjećenost – kazala je studentica Učiteljskog fakulteta Marina Dočkal.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 16.12.2022., Zagreb - Studentski zbor Uciteljskog fakulteta organizirao je jedinstvenu humanitarnu akciju Advent Sveucilista u Zagrebu na otvorenom. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 16.12.2022., Zagreb - Studentski zbor Uciteljskog fakulteta organizirao je jedinstvenu humanitarnu akciju Advent Sveucilista u Zagrebu na otvorenom. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Sa štanda Pravnog fakulteta smiješe se pak veseli ukrasni snjegovići, a tu je i standardna ponuda za okrepu – kolači i čaj.

– Već drugu godinu smo tu jer nam se jako svidjela cijela ideja. S obzirom na to da nam se činilo kako će ove godine biti još i bolje, htjeli smo ponovno dati svoj doprinos. Nadamo se da ovako postižemo nešto lijepo i da širimo božićni duh, koji nam je svima potreban u ovim vremenima – kazao je Lovro Matić s Prava.

>> VIDEO: Časne sestre sa zvučnicima dočekale "Vatrene"