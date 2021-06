Žustre rasprave u Austriji: Hoće li se uskoro lakše stjecati austrijsko državljanstvo?

Lakše stjecanje austrijskog državljanstva, od danas bi mogla postati još jedna tema žustrih rasprava, a možda i kamen spoticanja između koalicijskih partnera, „narodnjaka“ (ÖVP) kancelara Sebastiana Kurza i stranke Zelenih potkancelara Wernera Koglera. Vatru u ne baš jednostavnom „političkom braku“ „narodnjaka“ i Zelenih stalno znalački potpaljuje netko iz oporbe. Ovaj put Socijaldemokratska stranka (SPÖ) novim prijedlogom o lakšem stjecanju austrijskog državljanstva.

Njihov prijedlog glasi: šest godina stalnog boravka u Austriji, uz ostale propisane uvjete. Predlaže se i pravilo računanja potrebnih godina boravka za azilante. Ako se zahtjev za azil pozitivno riješi, onda se uračunava i vrijeme čekanja na odluku, a ukoliko uslijedi odbijenica na podnijeti zahtjev, tada se nema pravo na podnošenje zahtjeva za austrijskim državljanstvom, bez obzira ako je već prošlo šest godina. Osim toga socijaldemokrati predlažu da djeca rođena u Austriji automatski postaju austrijski državljani ukoliko barem jedan od roditelja već pet godina stalno boravi u Austriji.

Vezano uz navedene prijedloge SPÖ-a, potkancelar Kogler je u razgovoru za subotnje izdanje austrijskog lijevo usmjerenog dnevnog lista „ Der Standard“ rekao kako načelno podržava prijedlog socijaldemokrata, i kako su on i njegovi Zeleni također „za“ lakše dobivanje austrijskog državljanstva.

„Posve je uredu da ljudi koji u Austriji žive pet ili šest godina mogu podnijeti zahtjev za dobivanje državljanstva“, poručio je Kogler. Dodao je kako posve „smislenom“ smatra i raspravu o stjecanju državljanstva za ljude rođene u Austriji. Vezanu uz navedenu, očito spornu temu među koalicijskim partnerima, u subotu se je odmah oglasio i kancelar Kurz, jasno istaknuvši kako je protiv SPÖ-ovog prijedloga. „Državljanstvo je dragocjena imovina i nije dovoljno samo to, da je netko već ovdje.

ÖVP (op. austrijska Narodna stranka) je jamac za to, da ne dođe do devalvacije državljanstva“, poručio je Kurz pojasnivši: „Ne može biti da stotine tisuća ljudi koji su posljednjih godina ovdje došli kao izbjeglice, postanu državljani bez obzira da li su, ili nisu integrirani. Prvo mora uslijediti uspješna integracija, a potom državljanstvo. Državljanstvo se mora zaslužiti“. Austrijski kancelar je rekao kako je „državljanstvo opredjeljenje za Austriju i njene vrijednosti“ i da se do njega može doći tek nakon „dugog i prije svega uspješnog procesa integracije“ u austrijsko društvo.

Jasna politička poruka kojom je Kurz Zelenima dao do znanja kako ÖVP nema namjeru stotinama tisuća izbjeglica i azilanata koji su u zemlji tek tako dodijeliti austrijsko državljanstvo. Prije Kurza, protiv lakšeg stjecanja austrijskog državljanstva izjasnili su se već i njegovi stranački kolege, ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer i ministrica integracije Susanne Raab.

