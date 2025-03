Zurovec: Prodajom zemljišta Mati Rimcu osigurali smo besplatne kanalizacijske priključke

Sveta Nedjelja dobiva besplatne kanalizacijske priključke, pogodnost ostvarenu prodajom zemljišta Mati Rimcu. Kako je objasnio gradonačelnik Dario Zurovec, ova opcija bila im je prije nedostupna, no gradnjom Rimčevog kampusa glavna infrastruktura ipak je bila povučena do Kerestinca, iz Zagreba.

''Kampus Rimac ucrtao je Svetu Nedelju na industrijsku i tehnološku kartu svijeta. Rimac je izabrao upravo Svetu Nedelju zato što smo pokazali da vjerujemo u domaćeg čovjeka, inovatora i poduzetnika. Zaštitili smo interes svoga grada, ali s povjerenjem u onoga kojemu smo dali da upravo ovdje razvija globalno prepoznati biznis. Nepovjerenje je ubojica svakog posla, a mi nikad nismo imali razloga sumnjati u Matu Rimca i njegove namjere. Tako je i danas.

Zahvaljujući izgradnji kampusa Rimac, dio Grada Sveta Nedelja dobio je pristup komunalnoj infrastrukturi koja nam je sve dotad bila nedostupna. Upravo je Rimčev projekt nagnao i državne i zagrebačke vlasti da se pobrinu za to da se glavna infrastruktura izgradi do Kerestinca, odakle mi dalje imamo mogućnost lokalnog spajanja.

Tvrtka Rimac Technology, kao što znate, poslala je pismo namjere s ciljem kupovine zemljišta na kojemu se već nalazi njihov kampus. Za razliku od drugih lokalnih sredina koje su takvo zemljište davale besplatno u zamjenu za bilo kakvu investiciju, mi smo dobili visokotehnološko ulaganje s brojnim dobro plaćenim radnim mjestima, a uz ozbiljne porezne prihode koji omogućavaju brojne projekte u interesu građana još ćemo dobiti i pozamašan iznos za zemljište.

I ova će prodaja zemljišta tvrtki Rimac Technology za više od 12.9 milijuna eura izravno koristiti građanima Svete Nedelje zato što će se iz dijela prihoda financirati izvođenje BESPLATNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČAKA za naše građane, odnosno kućanstva. Iznos je odredio ovlašteni vještak, cijena je poštena, a nakon što transakcija bude finalizirana, BESPLATNI PRIKLJUČCI za odvodnju naći će se na sjednici Gradskog vijeća. Zahvaljujući ovoj investiciji dobili smo uopće mogućnost spajanja dijela grada na glavni vod, a sad ćemo zahvaljujući, između ostaloga, i prodaji zemljišta to spajanje moći odraditi bez troška za naše građane. Mislim da su i Grad Sveta Nedelja i građani koji čekaju priključak za odvodnju dobro prošli, zar ne? Znam da ima i onih neodgovornih koji bi vilama i bakljama otjerali investitora i čuvali „obiteljsko srebro“ zarobljeni u Srednjem vijeku, ali to nikad nije bila moja politika. Hvala vam što ste me dosad podržavali i uvjeren sam da ćete nastaviti'', objavio je na svom Facebooku Zurovec.