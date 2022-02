Župan Celjak: Tvrtka koja želi uložiti 3,5 mil. kuna proći će milijun kuna jeftinije nego u Zagrebu

Pred Ivanom Celjakom, mladim sisačko-moslavačkim županom, zahtjevan je posao na obnovi i revitalizaciji županije nakon razornih potresa, a za Večernji list govori što je do sada poduzeto na tim poslovima i što su mu prioriteti za sljedeće razdoblje.

Mnogi vaši sugrađani zimu provode u kontejnerima. Hoće li tamo dočekati i sljedeću zimu?

U tih nekoliko sekundi potresa odjednom je oštećeno oko 40.000 objekata. Država je brzo reagirala i osigurala osnovne potrepštine za sve ljude, no potresi i obnova i dalje su naša svakodnevica. Što se tiče obnove, tijekom posljednjih godinu dana putem nekonstrukcijske obnove u svoje je domove vraćeno oko 6600 ljudi, a 5600 ih je trenutačno još u privremenom smještaju. U tijeku je sanacija oko tisuću objekata nekonstrukcijskom obnovom, čija se važnost često umanjuje, ali ljudima koji su izvan svojih domova manje je važno je li se to dogodilo zbog konstrukcijskih oštećenja ili zbog oštećenja dimnjaka. Važno je vratiti ih u njihove domove što prije i bit ćemo zadovoljni tek kada i posljednji stradalnik bude vraćen u svoj dom.

Do sada nije izgrađena nijedna zamjenska kuća. Zašto? Je li taj proces mogao i trebao ići brže?

Taj je posao u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a tu vidimo da su raspisani natječaji i potpisani ugovori za 60 zamjenskih kuća. Uskoro bi trebali početi i radovi na deset višestambenih jedinica, četiri na području Petrinje, četiri na području Gline i dvije na području Topuskog. Očekujemo da ove godine Sisačko-moslavačka županija bude veliko gradilište.

Na natječaju za 30 urbanih tipskih kuća posao je dobila tvrtka Kreše Peteka, osumnjičenog u aferi Janaf. Ne zabrinjava vas to što će posao u obnovi raditi tvrtka čovjeka koji je pod sumnjom za korupciju?

Zakon je jasan i vjerujem da je Središnji državni ured za obnovu postupao u skladu sa zakonom. Nama na području Sisačko-moslavačke županije najvažnije je da cijeli taj postupak bude proveden u sladu sa zakonom i da radovi budu provedeni kvalitetno i brzo.

Obnova je hijerarhijski nejasno postavljena, odgovornost je raspršena na mnogo tijela. Što je u cijeloj priči radila Županija?

Nakon preuzimanja dužnosti u lipnju 2021. zatekli smo 22 oštećena objekta na području obrazovanja, a uspjeli smo osigurati da učenici s područja Gline pohađaju školu na području Gline, oni s područja Petrinje u Petrinji, a oni s područja Siska u Sisku, u kojem nije bilo rješenja za učenike Gimnazije i Ekonomske škole. Iselili smo županijske urede iz naše zgrade i u roku od mjesec dana prenamijenili svoju zgradu za potrebe Gimnazije Sisak. Pod vrlo povoljnim uvjetima zakupili smo zgradu za učenike Ekonomske škole Sisak. Objektima u zdravstvenom sustavu, kao i privatnim ordinacijama koje su bile u kontejnerima u Sisku, osigurali smo da usluge pružaju u čvrstom objektu. Od ponedjeljka usluge u takvom objektu pruža i Zavod za hitnu medicinu u Glini, a za mjesec dana vratit ćemo u čvrst objekt i ambulante Doma zdravlja u Glini.

Gdje ste našli novac za to?

Snalazili smo se na različite načine, veliku pomoć imali smo u ministarstvima, a novac smo i sami osiguravali. Na samom početku odlučili smo se na prodaju jednog automobila Sisačko-moslavačke županije i tim smo sredstvima uredili objekt za potrebe Gimnazije Sisak.

Kakav je to auto bio da se njegovom prodajom mogao urediti prostor za cijelu školu?

Bio je to električni automobil koji nije korišten, prošao je vrlo malo kilometara i mi smo ocijenili da nije potreban. Uspjeli smo ga prodati za 190.000 kuna i to smo uložili u uređenje prostora za školu.

Govorite o velikoj pomoći Vlade, no premijer je na godišnjicu potresa dočekan grudom snijega. Zašto?

Možemo razumjeti da su ljudi u tih nekoliko sekundi potresa izgubili domove i da je dio onih koji su trenutačno u privremenom smještaju nezadovoljan. Međutim, ono što smo primijetili jest to da su prosvjedovali i određeni članovi oporbenih političkih stranaka, što je pomalo iznenađujuće jer su neki od njih dva dana prije na zajedničkom sastanku podržali program revitalizacije.

Taj program mahom sadrži stare projekte, poput dovršetka autoceste Zagreb – Sisak, željezničkih pruga, biorafinerije... Što je tu novoga?

U Programu su navedeni neki projekti koji su već u realizaciji kako bi se stvorila podloga za njihovo financiranje u sljedećem financijskom razdoblju EU. Važno je da Sisačko-moslavačkoj županiji na raspolaganju stoji oko 15 milijardi kuna u sljedećih osam godina, a taj novac predviđen je za projekte koji su već u realizaciji, ali i neke nove, poput Majstorske škole vrijedne 50 milijuna eura. No ono što nam je najpotrebnije je usklađenje gospodarske aktivnosti, a u tom smo cilju potpisali sporazum s HBOR-om i HAMAG BICRO-om kojim smo osigurali beskamatne kredite za mikro, male i srednje poduzetnike i obrtnike. Dakle, za sve one koji žele investirati na području naše županije, pri čemu nije nužno ni da su registrirani na našem području, dovoljno je da žele investirati. A koje su prednosti ulaganja na području naše županije, vidljivo je usporedbom troškova. Recimo, tvrtka s 15 zaposlenih koja želi uložiti 3,5 milijuna kuna, kad uzmemo u obzir cijenu zemljišta, prirez i sve naknade te novu kartu regionalnih potpora, na području naše županije proći će milijun kuna jeftinije nego u Zagrebu.

Kakav je interes za te zajmove?

Interes zasad nije prevelik, no mi smo osnovali centar za pružanje usluga na jednome mjestu, naši su djelatnici na raspolaganju zainteresiranim investitorima 24 sata dnevno i bilo tko od njih može nazvati i doslovno reći da želi nešto investirati na području naše županije, ne zna točno što i ne zna točno gdje i dobit će sve smjernice i svu pomoć u realizaciji investicije. Nama je važno da se osnaže postojeće tvrtke i osnuju nove, da osiguramo što veću zaposlenost i što bolje plaće, jer dobra je plaća najbolja demografska mjera.

Vlada je za šest mjeseci produljila socijalne mjere za vašu županiju. Istodobno se u Petrinji, kojom vlada HDZ, vraća prirez. Kako to?

Da, Vlada je sve socijalne mjere produljila za šest mjeseci i to jako puno znači stanovnicima Sisačko-moslavačke županije. U proteklih godinu dana Vlada je u potresom pogođeno područje usmjerila više od milijardu kuna. Što se tiče prireza, on je u nadležnosti Grada Petrinje, a Petrinja je, na žalost, u vrlo teškoj financijskoj situaciji. No siguran sam da će gradonačelnica Petrinje razmisliti o smanjenju ili ukidanju prireza kada se za to ostvare uvjeti.