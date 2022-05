Zlato i bronca za džin iz Turopolja! Počeli smo od rakije

Uz specijalitete iz turopoljske kuhinje, krvavice, zelje, bučnice, štrudle, turopoljskog pajceka s ražnja i vina iz Vukomeričkih gorica, Turopolje je dobilo još jedan brend. I to ni manje ni više nego – džin!

Pothvat je to iza kojega stoje supružnici Ivan i Paula Gavran, inženjer prometa i politologinja, koji su odvažno krenuli u ostvarenje životnog sna prije no što im godine, koje svima nama tako prokleto brzo cure, ispare u nepovrat.

Tako je Rakitovec – velikogoričko naselje s nešto više od 600 stanovnika, omeđeno poljima, njivama i livadama, prepoznatljivo prvenstveno kao poljoprivredni kraj – postao poznat i po novom brendu, džinu Raven's 23, koji nije osvojio samo Hrvatsku već cijelu Europu. Turopolje je poznato po tome da su svi tamošnji specijaliteti i brendovi počeli u običnim seoskim garažama ili podrumima. Tako je i ovaj džin nastao u garaži.

Stvar je u detaljima

U 20 kvadrata garaže obitelj Gavran napravila je pravu malu obiteljsku destileriju. Kako nam govori vlasnik Destilerije Gavran, Ivan, sve je krenulo od ideje da hobi pretvore u posao i brend.

– Rakija i razni destilati cijelog su mi života bili u blizini, što kroz prijatelje i poznanike, što kroz rodbinu i roditelje. Uvijek se oko nas Gavrana pekla rakija. Tako smo došli na ideju da sve to skupa podignemo na profesionalniju razinu i pokrenemo svoju proizvodnju – kazao je Ivan Gavran priznajući da su im se na tom mukotrpnom putu od ideje do realizacije ispriječilo mnogo razloga zbog kojih su mogli odustati, međutim nikada nije odustao i uvijek je gurao naprijed.

– Supruga Paula i ja smo prije nekoliko godina došli na ideju da se počnemo baviti proizvodnjom jakih alkoholnih pića. Prva misao i početna istraživanja išla su u smjeru proizvodnje rakija s obzirom na to da smo imali određena znanja i iskustvo u procesima proizvodnje voćnih rakija. Istražujući svijet jakih alkoholnih pića, zaintrigirao nas je džin koji je svojom prepoznatljivošću osvojio cijeli svijet. Prije godinu i pol počeli smo aktivno istraživati džin kroz literaturu, edukacije i pokuse te smo nakon godinu dana i 22 pokušaja dobili kombinaciju s kojom smo se otisnuli u profesionalne vode – ponosno je kaže Ivan čiji je džin Raven's 23 u studenom prošle godine na 3. međunarodnom ocjenjivanju jakih alkoholnih pića na Agronomskom fakultetu osvojio šampionsku titulu.

– Naš džin definiramo kao spoj nespojivog. Otuda i vizija stvaranja savršeno nesavršenih proizvoda. Upravo taj spoj nespojivog daje mu jednu prepoznatljivost u širokoj paleti džinova na našem tržištu. Nastao je kombinacijom modernog i tradicionalnog, ruralnog i urbanog, inspiriran hrvatskom prirodom i orijentalnim pričama, obogaćen domaćim sastojcima i egzotičnim aromama…

Tradicionalne začine vrhunske kvalitete dobavljene isključivo iz obiteljskih gospodarstava, borovica, limun, naranča, korijander, lavanda, kadulja, matičnjak, spojeni su s čistom egzotikom, s đumbirom i pupoljcima perzijske ruže. Ta raznolikost mirisa i okusa stvorila je izuzetno aromatičan "dry gin". Malo destilera odlučilo bi se na takve kombinacije, uvjeren je Ivan objašnjavajući kako proces stvaranja njihova džina i dobitne kombinacije nije bio nimalo lak. No ipak, 23. pokušaj pokazao se kao pravi! A da je to to, shvatili su uz pomoć prijatelja.

– Prijateljima smo slali uzorke na degustaciju, po pet komada. Bili su označeni samo brojevima u kojima su se nalazila četiri džina drugih proizvođača i naš džin. Kada je naš uzorak odabran kao najbolji, shvatili smo da imamo pravi proizvod. Moram napomenuti da su među uzorcima bili samo premium džinovi tako da je konkurencija bila žestoka – kazao je Ivan napominjući da je za proizvodnju džina potrebno dobro znanje tehnike destiliranja.

– Destilat je u biti para koja kuhanjem izlazi van. Proces proizvodnje, što se tiče vrhunskog džina, nije u osnovnim koracima kompliciran, ali stvar je u detaljima. Imate 4-5 koraka do krajnjeg proizvoda, ali jako su važni međukoraci u kojima morate imati dobro predznanje i morate paziti na detalje da dobijete dobre omjere. Za džin su najvažnije dvije stvari za početak: bazni alkohol koji mora biti vrhunske kvalitete i sirovine koje se maceriraju u njemu. Proces stvaranja džina radi se ugrubo, a stvar je u detaljima. Osnovni proces je da se namače razna sirovina u alkohol s time da jedna od sirovina mora biti borovica – govori Ivan objašnjavajući nam da je džin zapravo ime dobio prema nizozemskom nazivu borovice.

– To je osnovni sastojak džina, a dalje je sve igranje, stvar recepta i želje što želite dobiti. Kako je džin međunarodno popularan, imate raznih vrsta, aroma, mirisa i boja u svijetu. Ja i dandanas doznam neki novi naziv za džin. Ipak, London dry gin kod nas je najpopularniji, a imate i slatkaste i obojene koji su jako popularni među ženskom populacijom – istaknuo je Ivan dodajući kako su, kada su krenuli u proizvodnju džina, htjeli napraviti spoj nespojivog.

– Od same destilerije koja je rustikalno-urbanog štiha pa do samog modernog dizajna i etikete. Spajali smo s jedne strane hrvatske sirovine da se nacionalno opredijelimo, ali smo upotrijebili i svjetske sirovine. Stavljali smo citruse i spajali ih s đumbirom ili perzijskom ružom što bi se rijetko koji destiler usudio. Imati London dry gin u kojem je perzijska ruža jako je teško. Išli smo spojiti najbolje iz Hrvatske i najbolje iz svijeta i probati dobiti nešto što će nas karakterizirati i pokazalo se kao pun pogodak – uvjeren je Ivan.

Osvojili Frankfurt i London

– Naš džin ručno se puni i pakira, ručno se odrađuje i voskanje te stavlja pečat, strpljivo lijepe etikete, odrađuje trostruka destilacija iz jedne bačve u drugu. Svaka boca prođe mi 10 puta kroz ruke. Najvažnija stvar je da nismo radili kompromise sa sirovinama. Nabavljamo ih isključivo iz ekoproizvodnje, a njih ne možete nabaviti puno. Primjerice, borovicu, koja je osnovni sastojak, imate industrijsku koja je poprilično jeftina i možete je nabaviti koliko hoćete. No nama čovjek borovicu bere ručno u Lici i to se puno više plaća. Svakako bih naglasio i to da u proizvodnji džina ne koristimo gradsku vodu već je crpimo iz našeg bunara, što sigurno utječe na finalni proizvod – kazao je Ivan naglašavajući veliku ulogu svoje supruge Paule jer bez njihova zajedništva ne bi bilo ni današnjih rezultata.

– Zajedno idemo naprijed, taj posao dotiče sve sfere našeg života i u velikoj je koliziji s privatnim životom. Imamo dvoje djece, sve je to izazov, a vremena uvijek manjka – govori Ivan ponosno ističući već dobivene nagrade.

– Nedavno smo bili u Londonu gdje smo osvojili broncu i u Frankfurtu gdje smo osvojili zlato – zaključio je Ivan Gavran.