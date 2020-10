Zlatar Violić zbog bolesti nije mogla doći u sudnicu pa je svjedočila preko Zooma

Sjedeći u svom dnevnom boravku, s maskom preko lica, te u nazočnosti svojih odvjetnika Andrea Zlatar Violić, bivša ministrica kulture u Vladi Zorana Milanovića, "uprizorila" se u srijedu u sudnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu kako bi svjedočila u nastavku suđenju Berislavu Šipušu, njezinom nasljedniku na mjestu ministra kulture.

Svjedočila je preko Zooma jer zbog ozbiljnih zdravstvenih problema nije u mogućnosti doći na sud. Kako su ranije rasprave na koje je bila pozvana kao svjedok odgođene zbog njezine nemogućnosti da dođe na sud, te nakon što je dostavila medicinsku dokumentaciju koja to potvrđuje, sud ju je odlučio ispitati na daljinu, što se baš često ne događa. Video vezom se obično ispituju svjedoci koji su u inozemstvu ili svjedoci koji su ugroženi ili zaštićeni, dok je do sada praksa bila da bolesne svjedoke, ako za to ima potrebe, sud ispita na njihovoj kućnoj adresi.

Što se pak tiče optužbi protiv Šipuša, tereti ga se da je od 2012. do 2015. prvo kao zamjenik ministrice, a zatim i kao ministar službenom karticom plaćao privatne troškove te da je tako proračun oštetio za oko 68.000 kuna. Za istu stvar je u odvojenom postupku optužena i Zlatar Violić, a i ona i Šipuš su dio novca koji su na taj način potrošili, vratili prije podizanja optužnica.

- Bila sam ministrica od 2011. do 2014., kada sam dala ostavku iz moralnih razloga nakon što je državna revizija otkrila neke nepravilnosti u poslovanju Ministarstva kulture. Na funkciji ministra me je naslijedio kolega Šipuš, a poznato mi je da smo i ja i on optuženi jer smo koristili kartice koje su nam dostavljene - rekla je Zlatar Violić.