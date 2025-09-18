Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
PORODI KOD KUĆE

Život na milost i nemilost sudbini: Iako bez zakonske regulative, 100 djece se rodi godišnje kod kuće

Francuska: Predstavljena je futuristička ideja za porod koja bi trebala potaknuti pad nataliteta
Hashem Al-Ghaili
Autor
Snježana Bičak
18.09.2025.
u 18:20

Tko dijete prijavljuje u matični ured? Ako to nije regulirano, javlja se prostor za trgovanje djecom

Kao što to, nažalost, kod nas u Hrvatskoj često biva, tek tragedija pokrene rješavanje nekog problema koji dugo guramo pod tepih iz raznih pobuda. Ako u toj tragediji netko smrtno strada, nužno je preispitati odgovornost svih koji jesu ili nisu djelovali kako su trebali. Nedavni slučaj u kojem je pri porodu blizanaca u jednom stanu u Zagrebu jedno dijete preminulo, a drugo spašeno tek dolaskom majke u KBC Zagreb gdje su liječnici završili porod i spasili dijete, aktualizirao je nužnost rješavanja zakonskog modela po kojem bi se rađanje kod kuće u Hrvatskoj potpuno zakonski reguliralo.

Ključne riječi
porod kod kuće porod

Komentara 1

Pogledaj Sve
SA
StariSlaven_Ant
19:23 18.09.2025.

Strasno je i neodgovorno da je ljudska vrsta prezivjela 200 000 godina poradajuci se..kod kuce

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
POLITIČKI RAT NA NOVOJ RAZINI

Facebook montaža saborskog zastupnika Predraga Mišića 'zapalila' Vukovar

Iako je objava u međuvremenu obrisana priopćenjem za javnost na svome Facebook profile oglasio se Grad Vukovar koji navode kako se radi o “sramnoj i degutantnoj objavi na društvenim mrežama vukovarskog saborskog zastupnika Predraga Mišića iz redova Domovinskog pokreta u kojoj je prikazan izmišljeni događaj temeljen na montiranoj fotografiji, još je jedan očajnički pokušaj blaćenja nove gradske vlasti“.

Učitaj još