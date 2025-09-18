Život na milost i nemilost sudbini: Iako bez zakonske regulative, 100 djece se rodi godišnje kod kuće

Kao što to, nažalost, kod nas u Hrvatskoj često biva, tek tragedija pokrene rješavanje nekog problema koji dugo guramo pod tepih iz raznih pobuda. Ako u toj tragediji netko smrtno strada, nužno je preispitati odgovornost svih koji jesu ili nisu djelovali kako su trebali. Nedavni slučaj u kojem je pri porodu blizanaca u jednom stanu u Zagrebu jedno dijete preminulo, a drugo spašeno tek dolaskom majke u KBC Zagreb gdje su liječnici završili porod i spasili dijete, aktualizirao je nužnost rješavanja zakonskog modela po kojem bi se rađanje kod kuće u Hrvatskoj potpuno zakonski reguliralo.