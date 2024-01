Žene u ovoj bolnici mogu izabrati položaj rađanja, a najviše im pomaže 'rajski plin'

Rodilište Opće bolnice Zabok sve je popularnije među rodiljama diljem Hrvatske, a ondje se događa pravi baby boom s obzirom da su prošle godine imali 787 porođaja, a u prvih tjedan dana ove godine bilo ih je već 20-ak.

- Ovdje sam prije dva dana rodila svoju prvu kćer, Luciju, i imam samo riječi hvale za rodilište Opće bolnice Zabok. Svi su jako ljubazni i trudili se da sve prođe u redu, ispričala je za 24 sata mama Snježana Dlesk, jedna od rodilja u toj bolnici.

- Nema neke velike tajne u tome osim što sad već dobrih 20-ak godina radimo na promjenama s ciljem da se poveća zadovoljstvo trudnica i rodilja koje dolaze k nama kako bismo im porođaj doista učinili najljepšim iskustvom u životu. To što nam dolaze žene iz drugih krajeva izraz je povjerenja koje smo izgradili, ali, vjerujte, i velika obveza da i dalje radimo na tome da budemo što kvalitetniji i da ga i dalje opravdavamo - kaže ugledni zagorski ginekolog, izv. prof. prim. dr. sc. Rajko Fureš, voditelj Odjela za ginekologiju i porodništvo, koji je na čelu tog odjela 13 godina.

VEZANI ČLANCI:

Ističe kako je rodilište od 1993. godine čak četiri puta potvrdilo titulu rodilišta koje je "prijatelj djece", a upravo rade na obnovi te titule, kao i na implementaciji programa "Rodilište prijatelj majki i djece" u svakodnevnu kliničku praksu.

- Već dugo kod nas se može izabrati položaj rađanja, još od stolčića za rađanje koji smo uveli prije desetak godina pa do toga da rodilje mogu sjediti na lopti, strunjači, fotelji na napuhavanje, ili rađati držeći se za švedske ljestve, pa sve do izbora položaja za rađanje na suvremenim stolovima za rađanje koji to omogućavaju, kako bi žena rodila u položaju koji je što manje bolan i što manje neugodan za nju. Prije desetak godina, zahvaljujući prim. dr. sc. Jadranki Šanjug, koja puno truda ulaže upravo u 'obezboljavanje' rađanja, uveli smo i tzv. rajski plin, koji nudimo svim ženama. To je jedna od neinvazivnih metoda koja omogućava bezbolan porođaj i ubrzava ga, a nema nikakvih štetnih posljedica za majku i dijete. Odnedavno ženama nudimo i epiduralnu analgeziju i mogu reći da su rezultati jako dobri - pojasnio je dr. Fureš.

VIDEO Zagrebački policajci tijekom ophodnje hitno porodili ženu u kući: 'Nije bilo vremena za čekanje'