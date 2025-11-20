Htjela je njihove gume: Trojica turista su ubijena, žena osuđena na 20 godina zatvora

Ari Gisell (23) osuđena je na 20 godina zatvora zbog svoje uloge u ubojstvima troje turista tijekom krađe automobila u Meksiku prošle godine. Priznala je krivnju za poticanje nasilnog napada na australsku braću Jakea i Calluma Robinsona te njihovog američkog prijatelja Cartera Rhoada, koji su u travnju 2024. godine nestali tijekom putovanja na surfanje u meksičkoj saveznoj državi Baja California. Njihova tijela kasnije su pronađena s prostrelnim ranama u glavu na dnu dubokog bunara. Tužiteljstvo je na sudu reklo da je Ari Gisell pokazala interes za gume na njihovom automobilu i rekla tadašnjem dečku Jesúsu Gerardu: "Donesi mi dobar telefon i dobre gume za moj pickup", rečeno je na sudu. Prezimena osumnjičenih nisu otkrivena, već samo srednje ime, piše BBC.

Jesús Gerardo i dvojica drugih, Irineo Francisco i Ángel Jesús, pratili su vozilo do kampa u kojem su boravili stranci, zatim ih opljačkali i ubili. Suđenja protiv te trojice još su u tijeku. Prema meksičkom novinaru La Silla Rota, Jesús Gerardo i Irineo Francisco imaju veze s moćnim narkokartelom Sinaloa, koji je dugi niz godina vodio zloglasni narkobos Joaquín "El Chapo" Guzmán. Zbog tih veza, obojica su držana u zatvoru maksimalne sigurnosti El Hongo u Baja Californiji, dok je Ángel Jesús pritvoren u drugom objektu u gradu Ensenada. Tužitelji ne sumnjaju na ikakve veze ubojstava s organiziranim kriminalom, piše australska televizija ABC.

Obitelji žrtava, koje su se bile nazočne putem video poziva, dale su u srijedu na ročištu emotivne izjave. "Sanjali smo da ćemo ih gledati kako odrastaju, da će imati djecu. Sve nam je to sada oduzeto", rekla je majka Calluma i Jakea, Debra Robinson, kako prenosi ABC. "Živimo s njihovim odsustvom". Callum Robinson (33) bio je član australske nacionalne lacrosse reprezentacije i živio je u San Diegu, odmah preko granice SAD-a i Meksika, u blizini Baja Californije. Njegov mlađi brat Jake (30) živio je u Australiji i putovao je u Sjevernu Ameriku da posjeti Calluma. Nakon povratka je trebao započeti novi posao kao liječnik.

Njihov prijatelj Rhoad (30) živio je u San Diegu i radio u tvrtki za tehnološke usluge. Nekoliko mjeseci nakon ubojstva trebao se vjenčati sa zaručnicom. "Bio je moja sigurnost u svijetu", rekla je njegova zaručnica Natalie Wiertz sudu. "Moj život je sada noćna mora". Ari Gisell se na sudu rasplakala i iskazala žaljenje, priznajući: "ništa što mogu reći neće nadoknaditi vašu bol niti vam donijeti mir". "Fokusirana sam na to da budem bolja osoba i jako mi je žao zbog vaših gubitaka", rekla je samohrana majka, kako prenosi La Silla Rota.