Zelenski zahvalio Hrvatskoj na novom paketu vojne pomoći: 'Zahvalan sam svim našim partnerima'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio se Hrvatskoj na novoj vojnoj pomoći. Riječ je o 12. paketu vojne pomoći Kijevu koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici.

- Protuzračna obrana i dovoljna zaliha presretačkih projektila bitni su uvjeti za približavanje miru. Zahvalan sam svim našim partnerima koji nas u tome podržavaju i koji jasno razumiju što je točno potrebno. Patrioti, IRIS-T, svi potrebni sustavi protuzračne obrane, razvoj bespilotnih letjelica i ulaganja u proizvodnju oružja ovdje u Ukrajini - radi se o zaštiti života i obrani same ideje da je mir moguć - objavio je Zelenski na platformi X te dodao:

Air defense and a sufficient supply of interceptor missiles are essential conditions for bringing peace closer. I am grateful to all our partners who support us in this and who have a clear understanding of what exactly is needed.



