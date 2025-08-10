Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u nedjelju da Kijev "poštuje i u potpunosti podržava" zajedničku izjavu europskih čelnika o postizanju mira u Ukrajini uz zaštitu ukrajinskih i europskih interesa. Francuski, talijanski, njemački, poljski, britanski, finski i čelnici Europske komisije u subotu su pozdravili napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da pokuša okončati rat, ali su naglasili potrebu za pritiskom na Rusiju i pružanjem sigurnosnih jamstava Kijevu.
"Kraj rata mora biti pravedan i zahvalan sam svima koji danas stoje uz Ukrajinu i naš narod radi mira u Ukrajini, koji brani vitalne sigurnosne interese naših europskih naroda", napisao je Zelenskij na X-u. "Ukrajina poštuje i u potpunosti podržava izjavu predsjednika Macrona, premijerke Meloni, kancelara Merza, premijera Tuska, premijera Starmera, predsjednice Ursule von der Leyen i predsjednika Stubba o miru za Ukrajinu."
Trump se namjerava sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Zagovara mogućnost dogovora koji bi mogao riješiti sukob koji traje tri i pol godine. Zelenskij i njegovi europski saveznici upozorili su da bi svaki sporazum kojim se od Ukrajine zahtijeva predaja značajnih dijelova njezina teritorija samo potaknuo rusku agresiju.
Zelenski, što nudiš za mir? Traẓ̌iš još više oružja I love sa Zapada. Prisjeti se zbog čega je rat počeo. Tvoje nebuloze I nebuloze tvojih europskih partnera moraju već jednom prestati. Pogledaj što kaže ukrajinski ambasador u Londonu, koji ne živi u oblacima, već s obje noge na zemlji.