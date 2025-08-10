Zelenski stao uz europske lidere: Mir da, ali ne po cijenu teritorija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u nedjelju da Kijev "poštuje i u potpunosti podržava" zajedničku izjavu europskih čelnika o postizanju mira u Ukrajini uz zaštitu ukrajinskih i europskih interesa. Francuski, talijanski, njemački, poljski, britanski, finski i čelnici Europske komisije u subotu su pozdravili napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da pokuša okončati rat, ali su naglasili potrebu za pritiskom na Rusiju i pružanjem sigurnosnih jamstava Kijevu.

"Kraj rata mora biti pravedan i zahvalan sam svima koji danas stoje uz Ukrajinu i naš narod radi mira u Ukrajini, koji brani vitalne sigurnosne interese naših europskih naroda", napisao je Zelenskij na X-u. "Ukrajina poštuje i u potpunosti podržava izjavu predsjednika Macrona, premijerke Meloni, kancelara Merza, premijera Tuska, premijera Starmera, predsjednice Ursule von der Leyen i predsjednika Stubba o miru za Ukrajinu."

Trump se namjerava sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Zagovara mogućnost dogovora koji bi mogao riješiti sukob koji traje tri i pol godine. Zelenskij i njegovi europski saveznici upozorili su da bi svaki sporazum kojim se od Ukrajine zahtijeva predaja značajnih dijelova njezina teritorija samo potaknuo rusku agresiju.