Britanci upozoravaju da bi Rusi mogli koristiti fosforno streljivo; Zelenski: Spremni smo za njihove akcije. Odgovorit ćemo

Danas je 47. dan ruske invazije na Ukrajinu. Volodimir Zelenski zatražio je još oružja i potpuni embargo Zapada na ruske energente. Ukrajinski predsjednik Rusiju je optužio za mučenje i kukavičluk te da se boje priznati pogreške. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je u nedjelju da je bila strateška pogreška Njemačke i Francuske kada su se 2008. usprotivile ukrajinskom pristupanju NATO-u. Ramzan Kadirov, moćni čelnik Čečenije, rekao je rano u ponedjeljak da će doći do ofenzive ruske vojske ne samo na opkoljeni grad Mariupolj već i na Kijev i druge ukrajinske gradove.

Ključni događaji:

Austrijski kancelar Karl Nehammer putuje u posjet Moskvi kako bi se susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom .

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govori pred južnokorejskim parlamentom.

Svjetska banka: Ukrajinska ekonomija zbog rata će se ove godine smanjiti za gotovo polovicu

Tijek događaja:

9.11 - Njemačka vojska (Bundeswehr) priprema se zračnim putem evakuirati ranjene Ukrajince, javlja novinska agencija dpa u ponedjeljak.

Posebni zrakoplov Air Force Airbus A310 MedEvac treba poletjeti iz vojne zračne baze Koeln-Wahnu u grad Rzeszow na jugoistoku Poljske i prevesti djecu i odrasle na liječenje u Njemačkoj.

To će biti prva takva evakuacija zrakoplovom od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače, piše agencija.

Ranjeni ukrajinski vojnici već se liječe u Njemačkoj kamo su prevezeni drugim prijevoznim sredstvima.

Poljski grad Rzeszow smješten je nekih 90 kilometara od ukrajinske granice.

9:03 - Rusija zna da je opskrba oružjem neophodna za Ukrajinu i mobilizira sve napore da ih potkopa. Moskva je pripremila masivnu informativnu kampanju usmjerenu na strane medije i političare. Njihova tvornica trolova može poslati neželjenu e-poštu i preplaviti komentare dezinformacijama o Ukrajini. Nemojte nasjedati na to - napisao je ukrajinski ministar Dmitro Kuleba.

8:18 - Ministri vanjskih poslova država članica EU u ponedjeljak će na sastanku u Luxembourgu razgovarati o dodatnoj vojnoj pomoći za Ukrajinu suočenoj s ruskom agresijom, ali razmatrat će i nove sankcije Moskvi.

Ministri će razgovarati o prijedlogu europskog povjerenika za vanjske poslove i sigurnost Josepa Borrella da se Ukrajini isporuči oružje i vojna oprema u vrijednosti 500 milijuna eura.

Razgovarat će i o mogućim dodatnim sankcijama Rusiju među kojima je embargo na naftu, nakon što je prošli tjedan donesena odluka o zabrani izvoza ruskog ugljena.

8:01 - Britansko ministarstvo obrane u svojem je najnovijem obavještajnom izvješću upozorilo kako bi ranija upotreba fosfornih bombi 'povećala mogućnost njihovog budućeg korištenja u Mariupolju jer se borbe za taj grad intenziviraju'.

Navode i kako se rusko granatiranje nastavilo u regijama Donjecka i Luganska 's tim da su ukrajinske snage odbile nekoliko napada koji su rezultirali uništenjem ruskih tenkova, vozila i topničke opreme'.

U izvješću stoji kako rusko oslanjanje na 'nenavođene bombe' smanjuje njihovu sposobnost preciznog ciljanja u napadima te da se time 'znatno povećava rizik od civilnih žrtava'.

7:15 Novi Zeland šalje zrakoplov C-139-H Hercules i tim od 50 osoba u Europu kako bi podijelili vojnu pomoć Ukrajini. Premijerka Jacina Ardern najavila je u ponedjeljak raspoređivanje osoblja i 13 milijuna dolara potpore.

- Naša podrška je pomoć ukrajinskoj vojsci da odbije brutalnu rusku invaziju - rekla je Ardern dodajući da je takav napad na suverenitet jedne zemlje 'prijetnja svima nama'.

Zrakoplov će se 'pridružiti lancu vojnih zrakoplova iz partnerskih zemalja' te će Europom 'nositi prijeko potrebnu opremu i zalihe do ključnih distribucijskih centara', navode u Uredu premijera i dodaju da zrakoplov i osoblje ni u jednom trenutku neće ući u Ukrajinu, javlja Guadrian.

6:49 - Turske vlasti planiraju stvoriti zasebnu zračnu tvrtku za prijevoz ruskih turista do turskih odmarališta, prema izvješću turskih medija koje prenosi BBC, nakon što je Europska agencija za sigurnost zračnog prometa suspendirala certifikate svim ruskim zračnim prijevoznicima.

"Eskalacija sukoba između Rusije i Ukrajine dovela je do problema u turističkom sektoru u Turskoj, jer su oba tržišta vrlo važna za poslovanje", piše turski list Sabah, pozivajući se na izvješća ruske novinske agencije Interfax.

Nova tvrtka trebala bi imati sjedište u Antaliji, na turskoj mediteranskoj obali.

"Zahvaljujući toj zrakoplovnoj tvrtki, bit će moguće privući dodatnih milijun ruskih turista", kažu izvješća.

Osim toga, Turkish Airlines se navodno dogovorio s ruskim agencijama da će rezervirati blokove sjedala za ruske turiste na svojim letovima.

Međutim, zbog nestabilne situacije i zapadnih sankcija, Turska je pesimistična oko broja Rusa koji će je mogući posjetiti u turističke svrhe 2022.

06:14 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u noći na ponedjeljak ruske snage za mučenje i kukavičluk te rekao da se vlast boji priznati pogreške.

"Mogu koristiti još više raketa protiv nas, još više zračnih bombi", rekao je. "Ali mi smo spremni za njihove akcije. Odgovorit ćemo".

Odbacio je ruske tvrdnje da su civilne žrtve u Buči i u drugim kijevskim predgrađima rezultat ukrajinskih vojnih napada, nazivajući to znakom ruske slabosti. Kritizirao je pokušaje ruskog vodstva da optuži ukrajinsku stranu za masakre u kojima su stotine civila navodno ubijene.

"Oni kažu o ubojstvima u Buči da nisu oni, nego navodno mi", rekao je. "Znate li zašto je to tako? To je kukavičluk".

Dodao je: "Boje se priznati da je čitava ruska politika prema Ukrajini pogrešna već desetljećima".

Umjesto da prizna greške, Rusija čini nove. Rusija odbacuje odgovornost, niječe počinjena nedjela, opravdava se, kazao je ukrajinski predsjednik.

"Kada kukavičluk raste, pretvara se u katastrofu. Kada ljudi nemaju hrabrosti priznati greške, ispričati se, prilagoditi se realnosti, učiti, pretvaraju se u čudovišta. A kada ih svijet ignorira, čudovišta odlučuju da će se svijet prilagoditi njima".

Foto: Yaghobzadeh Alfred/ABACA/ABACA The inside of an apartment has been heavily damaged due to shelling in Borodyanka, a town outside Kyiv (Kiev) that was recently liberated from Russian occupation.Russian troops had entered Ukrainian territory in what the Russian president declared a 'special military operation', resulting in fighting and destruction in the country, a huge flow of refugees. Borodyanka, Ukraine, on April 09, 2022. Photo by Alfred Yaghobzadeh/ABACAPRESS.COM Photo: Yaghobzadeh Alfred/ABACA/ABACA

06.02 - Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je u nedjelju da je bila strateška pogreška Njemačke i Francuske kada su se 2008. usprotivile ukrajinskom pristupanju NATO-u.

Sada njegova zemlja plaća za tu grešku. "Da smo članica NATO-a, ovaj se rat ne bi dogodio", rekao je za američki NBC u emisiji "Meet The Press".

Kuleba je također optužio Njemačku da nije pružila potporu njegovoj zemlji jer još uvijek razmišlja u kategorijama obrambenog i ofenzivnog oružja kada se radi o vojnoj opremi.

"Da nismo izgubili puno vremena u raspravama o pitanju obrambenog naspram ofenzivnog oružja i što Ukrajini treba, a što ne treba, sada bismo bili u drugačijoj poziciji, u snažnijoj poziciji", rekao je.

Ukrajinski je šef diplomacije naglasio da njegova zemlja predlaže "pošten dogovor" NATO-u i Zapadu.

"Dajte nam sve što nam treba. A mi ćemo se boriti tako da vi ne trebate ući u borbu kada (ruski predsjednik Vladimir) Putin odluči testirati članak 5 Sjevernoatlantskog ugovora", istaknuo je Kuleba.

Govorio je o članku koji kaže da je napad na bilo koju članicu NATO-a napad na sve. Kako Ukrajina nije članica NATO-a, ne može tražiti pomoć u skladu s tim člankom.

Kuleba je rekao da se Ukrajinci znaju boriti, ali da im treba oružje za borbu protiv ruskih snaga.

06.00 - Ramzan Kadirov, moćni čelnik Čečenije, rekao je rano u ponedjeljak da će doći do ofenzive ruske vojske ne samo na opkoljeni grad Mariupolj već i na Kijev i druge ukrajinske gradove.

"Doći će do ofenzive... ne samo na Mariupolj, nego i na druga mjesta, gradove i sela", rekao je Kadirov u video poruci postavljenoj na Telegram.

"Luhansk i Doneck - prvo ćemo ih u potpunosti osloboditi - a zatim zauzeti Kijev i sve druge gradove".

Kadirov kaže da nema sumnje oko Kijeva. "Jamčim vam: nećemo se povući ni jedan korak", rekao je Kadirov.

Njega su SAD i EU višekratno optužili za kršenje ljudskih prava, što on niječe.

Moskva je vodila dva rata sa separatistima u Čečeniji, većinski muslimanskoj regiji u južnoj Rusiji.

Ali od tada je u regiju uložila ogromne svote novca kako bi je obnovila i dala Kadirovu veliku autonomiju.