NOVA OFENZIVA

Zelenski poslao znakovitu poruku Rusiji, sprema li se nova 'Paučina'?

07.08.2025.
u 15:47

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održao je sastanak na kojem je razmatrana učinkovitost napada na teritorij Rusije, iznoseći izvještaj o posljednjim aktivnostima i njihovom utjecaju. Zelenski je istaknuo razmjere štete koju su napadi nanijeli Rusiji, ističući isplativost svakog napada te njihov utjecaj na ratnu mašineriju agresora. Također je upozorio da "ruski pokušaji produljenja rata neće proći bez posljedica".

Tijekom sastanka, Zelenski je razgovarao sa šefom ukrajinske sigurnosne službe (SBU), Vasiljem Maljukom, a iz njegovog ureda je objavljena fotografija koja ukazuje na novu fazu ukrajinskih operacija unutar Rusije. Na slici, Maljuk sjedi nasmiješen nasuprot Zelenskom, a uz nju je predsjednik poručio: "Neprijatelj osjeća posljedice. Odobrene su određene operacije SBU-a."

Iako nisu objavljeni detalji tih operacija, slike i izjave sugeriraju da Ukrajina priprema nove napade unutar ruske teritorijalne granice. Maljuk je ranije javno preuzimao odgovornost za ukrajinske operacije u Rusiji, uključujući sabotaže i napade na ključnu infrastrukturu.

Zelenski je također podsjetio na spektakularnu operaciju Paučina koja je početkom srpnja izazvala šok u Rusiji. Koordiniranim dronskim napadima uništene su ruske vojne baze, radari protuzračne obrane i skladišta streljiva, uključujući i one duboko unutar Rusije. Operacija je izazvala divljenje među ukrajinskim saveznicima.

 
ZR
Zrinskifrankopan12
16:17 07.08.2025.

Eto kao njega se nesto pita,podguzina engleska..

