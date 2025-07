Zelenski na udaru, Ukrajinci pobjesnili i izašli na ulice: 'Jeste li poludjeli?. Ovo je situacija koju je lako zlorabiti'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio novi zakonski prijedlog s ciljem jačanja vladavine prava, očito nastojeći ublažiti javno nezadovoljstvo zbog svoje nedavne odluke o ograničavanju ovlasti dviju neovisnih antikorupcijskih agencija. Tisuće prosvjednika izašlo je na ulice Kijeva drugi dan zaredom, dok su europski čelnici izrazili zabrinutost zbog kontroverznog poteza. Okupljeni ispred predsjedničkog ureda, prosvjednici su skandirali protiv vlade, zahtijevajući ukidanje spornog zakona koji de facto stavlja agencije pod državnu kontrolu.

U videoporuci, Zelenski je pokušao odgovoriti na kritike obećavajući novi zakon koji bi, prema njegovim riječima, jamčio neovisnost antikorupcijskih institucija uz istodobno sprječavanje "ruskog utjecaja". "Čujemo glas naroda - na društvenim mrežama, u međusobnim razgovorima, na ulicama. Ne ignoriramo ga", naglasio je. Međutim, ovaj očiti ustupak nije zadovoljio prosvjednike, koji su istaknuli da Zelenski nije pristao poništiti sporne odredbe utorkovog zakona te da je Verhovna Rada - ukrajinski parlament koji je odobrio izmjene - otišla na ljetnu stanku. Olha Ivanova, bivša djelatnica antikorupcijskog sektora, predvidjela je nastavak prosvjeda unatoč vladinim očekivanjima da će se stišati. "Ukrajinsko civilno društvo je snažno. Povremeno moramo podsjetiti vlast da su oni naš izbor", izjavila je, držeći transparent s natpisom "Jeste li poludjeli?" na engleskom i ukrajinskom. Ivanova je izrazila nadu u promjenu stava Zelenskog, dodajući: "On nije diktator. Nitko to ne tvrdi. On je predsjednik u iznimno teškom ratnom kontekstu."

Europski saveznici Ukrajine, uključujući Njemačku, Francusku i Švedsku, izrazili su zabrinutost zbog novog zakona, upozoravajući da bi mogao ugroziti nastojanja Kijeva za pridruživanje EU-u i borbu protiv korupcije. Zakon daje široke ovlasti uredu glavnog državnog odvjetnika, omogućujući mu odlučivanje o slučajevima koje smiju voditi dvije neovisne agencije - Nacionalni ured za borbu protiv korupcije i Specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije. Ove institucije, ključne u borbi protiv korupcije na visokoj razini i zaštiti milijardi međunarodne pomoći, prema kritičarima su lišene autonomije, čineći ih gotovo nerazlučivima od standardnih tijela za provedbu zakona. Zelenski tvrdi da je restrukturiranje nužno za "čišćenje" ukrajinske antikorupcijske infrastrukture od navodnih ruskih veza, te je sazvao sastanak s čelnicima relevantnih agencija u svom uredu u Kijevu. Olena Kurnytska, 21-godišnja studentica sa Sveučilišta York, prvi put je sudjelovala u prosvjedu, noseći transparent: "Želim vidjeti budućnost, ne sjećanja". "Osjećamo građansku dužnost biti ovdje. Ovo je situacija koju je lako zlorabiti. Ratna vlada može lakše iskriviti demokraciju", izjavila je, javlja Guardian.

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, zatražila je objašnjenja od Zelenskog, prenoseći mu svoju duboku zabrinutost. "Poštivanje vladavine prava i borba protiv korupcije ključni su elementi EU-a. Kao zemlja kandidatkinja, Ukrajina mora u potpunosti poštivati te standarde. Kompromis nije opcija", poručio je njezin glasnogovornik.

Povjerenik EU-a za obranu Andrius Kubilius upozorio je da se povjerenje u ratno vrijeme "lako gubi jednom značajnom pogreškom vodstva", naglašavajući transparentnost i otvoreni europski dijalog kao jedini put oporavka. Francuski ministar za europska pitanja Benjamin Haddad istaknuo je da Ukrajina još uvijek ima vremena preispitati svoju odluku. Narodna reakcija na zakon prerasla je u najveću domaću političku krizu Zelenskijevog mandata. Prosvjedi, koji su se proširili na nekoliko gradova, prvi su takvi od početka ruske invazije 2022. godine. Vođe civilnog društva optužile su predsjedničku administraciju za kršenje neformalnog društvenog ugovora, tvrdeći da je sporazum o suzdržavanju od kritike vlasti zbog rata s Rusijom definitivno okončan.

Oko 3000 prosvjednika okupilo se ispred ureda, skandirajući "sramota", "mi smo moć" i "veto na zakon". Zelenski je na Telegramu poručio da se Ukrajinci suočavaju sa "zajedničkim neprijateljem" u vidu "ruskih okupatora", dodajući: "Čujemo glas društva. Vidimo što ljudi očekuju od državnih institucija u pogledu pravde i učinkovitosti." Jurij Sak, bivši savjetnik ukrajinskog ministarstva obrane, istaknuo je snažnu ukrajinsku tradiciju prosvjedovanja protiv autoritarizma, uspoređujući trenutno raspoloženje s upozorenjima na zračni napad. "Kad god osjetimo naznake autoritarizma, u ukrajinskim se glavama oglasi tiha sirena", zaključio je.