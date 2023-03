Zekanović: Zbog iznošenja Grmoje, saborska me straža danas tražila tablete protiv upale mišića

- Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak jučer je svojim reagiranjem očito stala u obranu oporbe. Nije mi jasno da netko tko bi trebao biti nepristran i stvari gledati objektivno može braniti jednu političku stranu, u ovom slučaju oporbu. Moje političko sučeljavanje s opozicijom nema nikakve veze s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom. Stvari su razdvojene. S druge strane, moram to reći, vladajuća većina radi apsolutno sve da se osobama s invaliditetom maksimalno pomogne kako bi one bile maksimalno zaštićene. Znam to s terena, roditelji koji imaju djecu s invaliditetom pitaju se zašto se o svemu što se dogodilo nije očitovala i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević. Imamo kontinuirano korištenje najosjetljivije skupine, djece s invaliditetom, u političke svrhe. To je nedopustivo - kazao je danas novinarima u Saboru Hrvoje Zekanović (HDS) referirajući se na to što ga je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak jučer pozvala na odgovornost jer je nedavno pojavljivanje roditelja njegovatelja i djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom u Saboru nazvao ''morbidnim i kostimiranim showom''.

Novinari su iskoristili priliku te su Zekanovića pitali što on kaže o kasnosinoćnjem showu u Saboru koji se dogodio tijekom rasprave o izvješću o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019., 2020. i 2021., kada je zbog ponašanja Mostova zastupnika Nikole Grmoje i poziva potpredsjednika Sabora Ante Sanadera morala reagirati i saborska straža.

- Nažalost, nisam u to vrijeme bio na sjednici jer sam prije toga bio onemogućen i radu, no sve sam pratio. Jutros me saborska straža zaustavila na ulazu u Sabor pitajući imam li Brufen ili Andol, neke tablete koje ublažavaju upalu mišića jer Grmoja očito nije bio na dijeti pa im je bilo teško iznositi ga iz sabornice. I zato ovim putem savjetujem Grmoji da hitno ode na dijetu ako misli izvoditi performanse kako bi olakšao saborskoj straži posao. Pernara su lako iznosili, a Grmoju su uspjeli iznijeti tek do pola puta jer je čovjek očito malo teži. Grmoja ima svoj pristup performansima koji izaziva upalu mišića saborskoj straži, a ja ima drugi pristup. Ja sam jučer također dobio tri opomene i bio sam udaljen sa sjednice. Nisam mogao govoriti i najmirnije sam otišao. No postoje ljudi koji se ponašaju necivilizirano, vrijeđaju sa saborske govornice i čine to da danas ljekarne na Gornjem gradu trljaju ruke jer saborska straža ima upalu mišića - kazao je Zekanović.

Na novinarsku opasku kako je upravo on glavni performer u Saboru, Zekanović je uzvratio:

- Mene se nikada iz sabornice nije iznosilo, niti će me se iznositi. To je bitna razlika. Moji su performansi duhoviti, domišljati, a ono što je Grmoja jučer radio u sabornici jest to da je on vukao govornicu, otimao se, borio se i gotovo se tukao sa saborskom stražom. Prema onome što su rekle kolege koje su sinoć bile u sabornici, on nije mirno sam izašao iz sabornice, on je čupao saborsku govornicu, vukao je i uništavao saborski inventar, što je neviđeno u Hrvatskom saboru. To nitko nikada nije napravio. Grmoja je u tome apsolutni kralj. Evo prijedloga tajništvu Sabora, neka se uvede da svaki pripadnik saborske straže u svojoj opremi ima Brufene kako ne bi dobivali upale mišića zbog ljudi koje je teško iznijeti iz sabornice, poput Grmoje.

Novinari su ga potom pitali - zašto misli da roditelji njegovatelji i njihova bolesna djeca nisu bili motivirani nedavno doći u Sabor kada se glasalo o zakonu koji se odnosi na njih i zašto ih unižava i vrijeđa kada kaže da njima netko manipulira.

- Ja sam samo rekao da ono što oporba radi ne valja. Oporba se dan prije glasanja odjenula u crninu i tako došla u Sabor. Je li to morbidno? Da se zastupnici odijevaju kao da su na sprovodu, kao da nekoga pokapaju? To što je oporba radila, meni je morbidni show. To što djecu u kolicima, djecu s teškim invaliditetima, koriste da bi dobili jeftine političke bodove, to ne valja. Zato još jednom pozivam pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević da reagira jer ima sasvim dovoljno elemenata za to. A oporbeno odijevanje u crninu dan prije rasprave, to je bilo neviđeno. Nadam se da je i onima za koje se oporba navodno bori bilo teško gledati to što je oporba izvodila u Saboru - ostao je Zekanović dosljedan u svojim ocjenama.

Kada su ga novinari podsjetili da je i on svašta izvodio u Saboru, pa čak sa saborske govornice mahao vrećicom s tajanstvenim bijelim prahom, insinuirajući da je to kokain, i sve to dovodio u vezu s predsjednikom države Zoranom Milanovićem, Zekanović je imao poruku i za samog Milanovića.

- Što se tiče Zorana Milanovića, njega ću uvijek udariti jače nego što on udari mene. Kada se god on usudi reći nešto o meni, kada mu god na pamet padne neka ludost, neka bude spreman na to da ću ga ja udariti jače. To je muška politička borba. I on to zna - poručio je Zekanović predsjedniku Republike.

A o tome što se Milanović jučer, komentirajući slučaj "Saucha", obrušio na suce Mrčelu i Kosa, Zekanović reče:

- Milanović je postao posve irelevantan. To je lik koji je posve izgubljen. Kada nešto i kaže točno, ne možemo to uzeti za ozbiljno jer je on čovjek koji izjave daje navrat-nanos. One ovise o njegovom trenutačnom raspoloženju, stimulansima koje uzima, vremenu, o situaciji u njegovoj kući. Njega politički komentirati zapravo je smiješno. On je postao europski ridikul. S njim ne samo da se ismijava cijela hrvatska javnost, s njim se ismijava čitava Europska unija. Jedino tko ga voli i tko mu aplaudira i gdje je dobrodošao jest Moskva, Kremlj. Tamo i te kako vole Milanovića, a to govori sve o tome tko je i što je on. Njemu zapravo treba pomoći, a za to postoje institucije.

Na novinarsku opasku kako i premijer Andrej Plenković ima osebujno ponašanje i stil komunikacije te na novinarsko pitanje, što onda kaže o premijerovu liku i djelu, Zekanović je odgovorio: - To dvoje nije usporedivo. Kada predsjednik Vlade Andrej Plenković dođe bilo gdje u inozemstvu, ne u Moskvu nego na Zapad, i te kako je dobro dočekan i uvažavan s poštovanjem. Mnogi bi s ljevice bili ljubomorni kada bi vidjeli kako je Plenković vani dočekan. A kada Milanović ode van, onda on, kao svojevremeno u Madridu, stoji sam kao Pale sam na svijetu. Zapravo, on i jest Pale sam na svijetu. A društvo ima jedino u Kremlju. A s Plenkovićem imamo jako dobar menadžment države. I to se vidi po svemu. U slučaju krize i u svemu se vidi da nitko ne bi napravio bolje.

Na kraju, zbog načina kako zdušno brani i HDZ i Plenkovića novinari su Zekanovića pitali kada će se konačno učlaniti u HDZ, a on je odgovorio:

- Član sam Hrvatske demokršćanske stranke. Nikada nisam bio u HDZ-u, ali uvijek s ponosom ističem kako mi je otac bio utemeljitelj HDZ-a. A 22. travnja 1990., oni kojima se nije svidjela pobjeda HDZ-a na prvim višestranačkim izborima u Hrvatskoj, zapalili su moju obiteljsku kuću u kojoj sam tada bio i ja. Ja sam dijete HDZ-ovaca, ali nikada nisam bio u HDZ-u. Ja sam malo... Neću reći što.

