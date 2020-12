Zbog Tornada u Trstu, tuča padala i u Istri: Za sutra izdano narančasto upozorenje

Tornado je danas prošao industrijskom zonom Trsta, a nevrijeme je zahvatilo i dijelove Istre u kojoj je padala i tuča.

Kako javljaju 24sata, oluja je prošla i Malim Lošinjem, a druga se nalazi nedaleko od Zadra. Loše vrijeme nastavit će se i tijekom utorka te je Meteoalarm, za područje Istre i Kvarnera, proglasio narančasto upozorenje. Upozoravaju na obilne i jake pljuskove te snažan vjetar.

E seconda tromba marina per oggi ! pic.twitter.com/ElYvv3N0Uv — LAURA CECCOLINI (@LAURACECCOLINI) December 7, 2020

Jednako prognoziraju i u Državnom hidrometeorološkom zavodu. "Na Jadranu su mogući pljuskovi s grmljavinom, a na sjevernom dijelu, osobito u Istri, lokalno i obilna oborina. U Lici i višim predjelima Gorskog kotara moguć je snijeg i novi snježni pokrivač. U istočnim predjelima više sunčanih razdoblja. Ujutro na kopnu magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji, Lici i unutrašnjosti Dalmacije jak jugoistočni, a na Jadranu vrlo jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža temperatura zraka od -2 do 6, a na moru od 8 do 13 °C. Maksimalna uglavnom između 6 i 10, u Gorskome kotaru 1 i 4, a na Jadranu 12 i 15 °C ", prognoziraju.

Foto: DHMZ