Zbog neviđenih požara u SAD-u jako zagađen zrak u više gradova, dim stigao i na istočnu obalu

Dim požara koji haraju američkim zapadom prešao je preko Sjedinjenih Država i stigao na istočnu obalu, oko 4000 km dalje, objavile su meteorološke službe.

Dim koji bi trebao ostati na visini od 4.500 do 6.000 m iznad New Yorka lagano je zamaglio nebo, piše mrežna stranica New York Metro Weather. Dim je zbog visokog tlaka danima stajao iznad zapadne obale. No u ponedjeljak su ga snažne zračne struje otpuhale na istok, navodi ta stranica.

Zbog dima zrak je veoma onečišćen u gradovima poput Vancouvera, Portlanda u Oregonu i San Francisca, ali kvaliteta zraka u američkoj gospodarskoj prijestolnici nije bitnije narušena, piše New York Metro Weather, dodajući da bi se dim trebao razići do srijede.

Požar prijeti poznatom opservatoriju u okolici Los Angelesa

Vatrogasci su u utorak jedva uspijevali držati pod nadzorom požar koji već više od tjedan dana gori u okolici Los Angelesa i prijeti poznatom opservatoriju i skupocjenim komunikacijskim tornjevima podignutim na brežuljcima ponad kalifornijskog megalopolisa.

Požar nazvan Bobcat Fire u utorak ujutro je bio na nekih 150 m od astronomskog opservatorija Mont Wilsona starog 116 godina, upozorili su vatrogasni čelnici na Twitteru, ističući da su se njihovi ljudi na terenu, uz pomoć iz zraka, spremali gasiti žeravicu pomoću buldožera.

Svi zaposlenici opservatorija su evakuirani, rekli su čelnici.

Vatrogasci se bore s požarom od 6. rujna, ali je sada tek 3 posto pod kontrolom, a ranije je bio 6 posto. Zapovjednik losangeleske vatrogasne službe David Dantic rekao je da je u požaru koji je na nekih 25 km sjeveroistočno od središta grada, izgorjelo više od 16.000 hektara.

Mjesni radio je izvijestio da požar ne prijeti samo opservatoriju, nego i telekomunikacijskim tornjevima s opremom vrijednom više od milijarde dolara.

Mnoge četvrti u blizini požara primile su naredbu da se pripreme za eventualnu evakuaciju a vlasti strahuju za sudbinu 80-ak drvenih kuća u losangeleskoj nacionalnoj šumi.

U Kaliforniji je aktivno 27 požara. U njima je od sredine kolovoza poginulo više od 20 ljudi a u utorak ih je gasilo više od 16.000 vatrogasaca. Šumski požari neviđenih razmjera pustoše i saveznim državama Washingtonom, Oregonom i Idahoom, uzrokujući rekordno onečišćenje na zapadnoj obali SAD-a.