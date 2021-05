Zbog kineske potražnje rastu cijene govedine

Zbog snažnog povećanja kineskog uvoza u svijetu raste cijena govedine. Taj porast doprinosi i najvišoj cijeni hrane od 2014. godine, kako navodi agencija za hranu Ujedinjenih Naroda što očito šteti najsiromašnijima koji se i tako jedva oporavljaju od protupandemijskih mjera poduzimanih širom svijeta. Reuters navodi kako povećanju cijena govedine osim porast kineskog uvoza doprinosi i ograničen pristup stoci u pojedinim zemljama, nedostatak radnika u klaonicama te povećanje cijena stočne hrane. Argentina koja je drugi najveći izvoznik govedine u Kinu nakon Brazila obustavila je izvoz na mjesec dana jer je u toj zemlji počela znatno rasti inflacija.

Odrezak jednom tjedno

Jaku potražnju iz Azije, pak, krive za slabljenje domaće ponude te povećanje cijena u lokalnim dućanima. Tamo sada ljudi smanjuju količinu mesa u svojim jelovnicima pa ga jedu samo jednom tjedno umjesto svaka dva dana.

Argentina je već desetljećima poznata stočarska zemlja te se meso tamo uzgojene stoke drži za jedno od najkvalitetnijih u svijetu. U toj su zemlji sada cijene govedine porasle za velikih 60 posto u samo godinu dana pa je sada potrošnja mesa po glavi stanovnika pala na 100-godišnji minimum, prema izvješću tamošnje gospodarske komore koje prenosi agencija Reuters. S druge strane, u prva četiri mjeseca ove godine Kina je uvezla 178.482 tone govedine iz Argentine, što je povećanje od čak 152.776 tona u odnosu na lani, prema službenim podacima kineske carine. Ipak, nisu za zabranu izvoza u Kinu baš svi, argentinska gospodarska komora mesne industrije tvrdi kako se ponajviše izvoze stare krave. Rančeri na čijim se posjedima stoka uglavnom uzgaja u Argentini kao protumjeru su obustavili lokalnu prodaju goveđeg mesa. Sama Kina povećala je uvoz govedine nakon afričke svinjske gripe što je od 2018. godine desetkovalo fond svinja u toj zemlji. Tako se i svinjetina morala uvoziti. Za sjedinjene države rekordan je mjesec izvoza govedine u Kinu bio ožujak kada je tamo prodano 14.552 tone mesa, prema američkom ministarstvu poljoprivrede.

No, u travnju je cijena goveđeg mesa porasla za pet posto u odnosu na ožujak a čak 10 posto u odnosu na godinu ranije. Cijene svinjetine i piletine narasle su za 5,4 posto u Americi u odnosu na lani. Taj je rast uvjetovan i izdašnim paketom pomoći američke vlade građanima zbog kojega ostaje više novca za hranu. A proizvodnja se ne povećava dovoljno zbog manjka radne snage i nedovoljnih proizvodnih kapaciteta. Cijene soje i kukuruza najviše su u osam godina pa je tako i cijena stočne hrane jako porasla. Govedina u Kini polako zamjenjuje svinjetinu koja je do sada bila uobičajena na jelovniku prosječne kineske obitelji, odnosno nije više rezervirana samo za restorane. Zbog veće potražnje cijene govedine u Kini porasle su za 4,4 posto, a svinjetine pale za 27,9 posto.

Nedovoljno kapaciteta

Za zemlje poput Argentine i Brazila to je zlatna prilika zbog deprecijacije njihovih valuta te slabije domaće potražnje, no rezultat također može biti i slabija domaća ponuda zbog koje rastu cijene. Smrznute govedine u te dvije zemlje praktički pa i nema, izvoz je taj problem samo pojačao nakon što su klaonice za pandemije, koja je ove dvije južnoameričke zemlje pogodila snažno, praktički prestale s radom. A Kina otkupljuje gotovo 60 posto sve govedine koju Brazil izveze. Potrošnja je i u Brazilu pala, i to za 14 posto, najniže u 25 godina, više se tamo jedu svinjetina, piletina i jaja, koji su i jeftiniji. Sada prosječni Brazilac pojede 251 jaje godišnje, najviše ikad, pet posto više svinjetine i šest posto više piletine. U spomenutim zemljama, umjesto slasnijih komada govedine, sada se ljudi više odlučuju na mljeveno meso i druge manje atraktivne komade.