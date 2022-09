Zašto stranka očeva EU danas podržava dolazak ekstremnih desničara i putinofila na vlast u Europi?

U jednom se trenutku, prije nekoliko godina, činilo da se europska radikalna desnica nakon velikog uspona tijekom financijske i izbjegličke krize u većini europskih zemalja uglavnom ispuhala. Desničarske stranke tada su diljem Europe naglo gubile potporu. Ali onda je najprije došla pandemija, a nakon toga i rat u Ukrajini, koje desničarske i populističke stranke diljem Europe pokušavaju iskoristiti kako bi produbile nepovjerenje u europske institucije i dovele u pitanje europsku potporu Ukrajini pri suprotstavljanju ruskoj agresiji.



U tome nema ništa neočekivano. Rat je probudio i uspavane populiste. Neki su u ratu prepoznali priliku koja se ne smije propustiti. Što je zapravo bilo posve predvidljivo ako znamo koliko je Putin investirao – i to ne samo diplomatski i politički nego i financijski – u pojedine desničarske stranke i lidere u nizu europskih zemalja. Radilo se o višegodišnjem ulaganju ruskog autokrata u političke i euroskeptične snage u Europi, s obzirom na to da je razbijanje Europske unije jedan od Putinovih strateških ciljeva, a oni, ti Putinovi korisni idioti, samo su sredstvo da se to ostvari. Riječ je o političkim snagama koje u ovom trenutku, a posrijedi je vjerojatno najosjetljivija i najopasnija situacija u kojoj se Unija nalazi od svog osnutka, dovode u pitanje europsko jedinstvo, šireći defetizam i potkopavajući efikasno suprotstavljanje ruskoj agresiji (unatoč činjenici da ih stvarnost i vijesti s ukrajinskih ratišta stalno demantiraju), a time i budućnost Europske unije, što ovaj put nije nikakva fraza.